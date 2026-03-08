Doktor dizisi oyuncuları ve karakterleri kimler?

"Diziseverler, Doktor dizisi oyuncuları ve karakterleri hakkında en güncel bilgileri araştırıyor. Ana karakterlerden yan rollere kadar tüm oyuncuların performansları ve karakter özellikleri, dizinin başarısında büyük rol oynuyor. İşte Doktor dizisi karakterleri ve onları canlandıran oyuncuların tam listesi, detaylı açıklamalarıyla birlikte."

DOKTOR DİZİSİ KONUSU NE?

Hafızanın sustuğu yerde vicdanın, sezgilerin ve insan olmanın sorumluluğunun konuştuğu "Doktor: Başka Hayatta", izleyiciyi kimlik, kader ve yeniden başlama ihtimali üzerine düşündüren güçlü bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Geçirdiği ağır bir saldırının ardından son 12 yılına dair hiçbir şey hatırlamadan hayata dönen Prof. Dr. İnan Kural, kendisini yabancısı olduğu bir dünyanın içinde bulur. Geçmişi artık bir sis perdesinin ardındadır; tanımadığı ilişkiler ve cevapsız sorular arasında hayatını yeniden kurmak zorundadır. Kim olduğunu hatırlamasa da, kim olacağına karar verme cesareti onun elindedir. Bu yeni yol, İnan'ı hem mesleğiyle yeniden yüzleşmeye hem de geçmişinin karanlıkta kalan parçalarını aramaya sürükler.

DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI

• Prof. Dr. İnan Kural (İbrahim Çelikkol)Uzm. Dr. Elif Ateş (Sıla Türkoğlu)

• Med. Dir. Aylin Borokay (Şebnem Hassanisoughi)

• Uzm. Dr. Toprak Sönmez (Bertan Asllani)

• Prof. Dr. Ilgaz Şahin (Güven Murat Akpınar)

• Prof. Dr. Ekin Kurtulan (Ferit Aktuğ)

• Asist. Dr. Zeren Ünver (Eylül Tumbar)

• Asist. Dr. Aslı Aslansoy (Yasemin Yazıcı)