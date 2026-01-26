Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı mı? Doğukan Güngör diziden neden çıkarıldı, kendi isteğiyle mi çıktı?

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti kadrosundan ani bir şekilde ayrıldığı haberleri, dizinin takipçileri arasında soru işaretleri oluşturdu. Acaba ünlü oyuncu kendi tercihiyle mi yoksa yönetim kararıyla mı diziden ayrıldı? Olayın perde arkasında neler yaşandığı merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR DİZİDEN ÇIKARILDI MI?

Evet, Doğukan Güngör, 4 sezondur başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

DOĞUKAN GÜNGÖR NEDEN DİZİDEN ÇIKARILDI?

Güngör'ün diziden çıkarılma sebebi, ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan kan ve saç testlerinde hem kokain hem de esrar maddesine rastlanması oldu.

DOĞUKAN GÜNGÖR OLAYI NEDİR?

Olay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında ortaya çıktı. Doğukan Güngör ve bazı diğer şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan testler sonucu pozitif çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR NE AÇIKLAMA YAPTI?

Doğukan Güngör, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; diziden çıkarıldığını öğrendiğini, hata yapan ilk veya son kişi olmadığını, dimdik ayakta olduğunu ve temiz bir hayat sözünü tutarak yakında tekrar sevenleriyle olacağını belirtti. Ayrıca yanında olan dostlarına, hayranlarına ve ailesine teşekkür etti.

DOĞUKAN GÜNGÖR'E DESTEK PAYLAŞIMI YAPILDI MI?

Evet, dizide partneri olan Seray Kaya, birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşarak "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü ve desteğini gösterdi.