Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Fatih diziden çıkacak mı?

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün dizideki geleceği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Son günlerde yaşanan gelişmeler, oyuncunun diziden ayrılabileceği iddialarını gündeme getirdi. Peki, Fatih ekranlara veda mı edecek yoksa sürpriz bir gelişme mi yaşanacak? Tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

Doğukan Güngör, 1 Temmuz 1996 doğumlu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara doğumlu olan Güngör, Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim alırken tiyatro kulübünde oyunculuğa başlamıştır. Profesyonel anlamda oyunculuğa "Meryem" dizisi ile adım atan Güngör, sonrasında "Zümrüdüanka" dizisinde Hamit karakterini canlandırmış, "Dilber Ay Küçük Dev Kadın" ve "Her Şeye Rağmen" filmlerinde rol almıştır. Günümüzde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Fatih karakterini canlandırmaktadır. Ayrıca sahne oyunlarında da deneyim kazanmış, "Othello", "Umut", "Bizim Köyün Adeti" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" gibi oyunlarda rol almıştır.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

Doğukan Güngör 1 Temmuz 1996 doğumlu olduğuna göre 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır.

DOĞUKAN GÜNGÖR NERELİ?

Doğukan Güngör, Ankara doğumludur.

DOĞUKAN GÜNGÖR KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkarması ve dizideki jenerik sıralamasıyla ilgili iddialar, izleyiciler arasında Doğukan Güngör'ün diziden ayrılacağına dair soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak oyuncu veya yapım ekibi tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Dolayısıyla kesin bir ayrılık durumu söz konusu değildir; mevcut bilgiler yalnızca spekülasyon niteliğindedir.

DOĞUKAN GÜNGÖR'ÜN KARİYERİ

Diziler:

2018: Meryem

2020: Zümrüdüanka – Hamit

2022-2023: Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal

Filmler:

2021: Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021: Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

Sahne Oyunları:

Othello

Umut

Bizim Köyün Adeti

Hiç Kimsenin Öyküsü

Doğukan Güngör, hem televizyon hem sinema hem de tiyatro alanında çeşitli projelerde yer alarak kariyerini çok yönlü bir şekilde geliştirmiş bir oyuncudur.