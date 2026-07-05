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DOA Erzurum geri dönüşüm iade noktaları nerede, Erzurum'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

DOA Erzurum geri dönüşüm iade noktaları nerede, Erzurum'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?
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Sistem sayesinde depozitolu ambalajlar çevreye zarar vermeden geri dönüştürülürken kullanıcılar da depozito bedellerini dijital cüzdanlarına aktarabiliyor. DOA Erzurum geri dönüşüm iade noktaları nerede, Erzurum'da depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

DOA geri dönüşüm noktaları Erzurum'da nerede? Erzurum'da depozitolu pet şişe iade noktalarını öğrenmek isteyenlerin sayısı artıyor. Depozito Yönetim Sistemi kapsamında geri dönüşüme katkı sağlamak isteyen vatandaşlar, Erzurum'daki DOA iade merkezlerini araştırıyor.

ERZURUM'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Erzurum'da bulunan DOA İade Makinesi ve DOA İade Merkezlerinde ambalaj iadesi yapılabiliyor. En yakın noktalar uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Karekod okutulduktan sonra ambalajlar makineye bırakılıyor ve onaylanan depozito bedeli kullanıcı hesabına aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

0,10-3,01 litre arasındaki DOA işaretli PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme kabul ediliyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Günlük iade limiti 200 adet olarak uygulanıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

Kazanılan depozito tutarı DOA Cüzdan'dan, çevresel katkılar ise uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

ERZURUM DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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