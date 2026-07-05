DOA Denizli geri dönüşüm iade noktaları nerede, Denizli'de depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Çevreyi korumaya katkı sağlayan Depozito Yönetim Sistemi sayesinde geri dönüştürülebilir ambalajlar ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Denizli'de de DOA İade Makinesi ve DOA İade Merkezi bulunan noktalarda ambalaj iadeleri gerçekleştirilebiliyor.

DENİZLİ'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Denizli'de depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Vatandaşlar, kendilerine en yakın iade noktasını DOA mobil uygulamasında bulunan "İade Noktası Bul" özelliği sayesinde kolayca görüntüleyebiliyor.

Ayrıca DOA'nın resmi internet sitesinde yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita yardımıyla en yakın iade merkezleri bulunabiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

İade işlemi yapmak isteyen kullanıcıların öncelikle DOA İade Makinesi ekranından sistemi başlatması gerekiyor. Ardından DOA mobil uygulamasındaki "İade Et" seçeneği kullanılarak ekranda yer alan karekod okutuluyor.

Sonrasında boş depozitolu ambalajlar makinenin besleme haznesine tek tek bırakılıyor. İşlem tamamlandığında depozito bedeli anında kullanıcının DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

DOA sistemi kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET şişeler, cam şişeler ve alüminyum kutu içecek ambalajları iade edilebiliyor.

Ancak ambalajların kabul edilebilmesi için üzerinde DOA depozito işaretinin bulunması gerekiyor. İşaret taşımayan ürünler sistem kapsamında değerlendirilmiyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

DOA sistemi kapsamında kullanıcılar günlük en fazla 200 adet ambalaj iadesi yapabiliyor. Günlük limitin aşılması halinde fazla ambalajlar aynı gün içerisinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan depozito bedelleri DOA mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünde görüntülenebiliyor.

Bunun yanında kullanıcılar, uygulamadaki "Aylık Çevresel Kazanımlarım" ekranı ile internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" bölümünden geri dönüşüme kazandırdıkları PET, cam ve alüminyum ambalaj sayılarını takip edebiliyor.

DENİZLİ DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.