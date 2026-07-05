DOA Çanakkale geri dönüşüm iade noktaları nerede, Çanakkale'de depozitolu pet şişe iade yeri nerede?

Geri dönüşüm bilincini artırmayı hedefleyen Depozito Yönetim Sistemi sayesinde, üzerinde DOA işareti bulunan PET, cam ve alüminyum ambalajlar belirlenen noktalarda iade edilebiliyor. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlar da en yakın DOA iade merkezlerini ve sistemin kullanım detaylarını araştırmaya devam ediyor.

ÇANAKKALE'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Çanakkale'de depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalarda teslim edilebiliyor. Kullanıcılar kendilerine en yakın iade noktasını DOA mobil uygulamasındaki "İade Noktası Bul" özelliği üzerinden kolayca görüntüleyebiliyor.

Bunun yanı sıra DOA'nın resmi internet sitesinde yer alan "Nereye İade Ederim?" sayfası aracılığıyla da harita desteğiyle en yakın iade merkezleri listelenebiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

İade işlemini gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların ilk olarak DOA İade Makinesi ekranından sistemi başlatması gerekiyor. Ardından mobil uygulamadaki "İade Et" seçeneği kullanılarak ekranda oluşan karekod okutuluyor.

Sonrasında boş depozitolu ambalajlar makineye tek tek yerleştiriliyor. İşlem tamamlandığında sistem tarafından onaylanan depozito tutarı anında DOA Cüzdan hesabına aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİYOR?

DOA sistemi kapsamında 0,10 litre ile 3,01 litre arasındaki tek kullanımlık PET şişeler, cam şişeler ve alüminyum içecek kutuları iade edilebiliyor.

Ancak ambalajların kabul edilebilmesi için üzerinde DOA logosunun bulunması gerekiyor. Depozito işareti bulunmayan ürünler sistem kapsamında değerlendirmeye alınmıyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ KAÇ ADET?

Depozito Yönetim Sistemi'nde kullanıcılar bir gün içerisinde en fazla 200 adet ambalaj iadesi yapabiliyor. Günlük limitin aşılması durumunda fazla ürünler aynı gün içinde işleme alınmıyor.

DOA CÜZDAN VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR NASIL TAKİP EDİLİR?

İade edilen ambalajlar karşılığında kazanılan depozito bedelleri, DOA mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden DOA Cüzdan bölümünden görüntülenebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, uygulamadaki "Aylık Çevresel Kazanımlarım" ekranı ile internet sitesindeki "Çevresel Kazanımlar" bölümünden bugüne kadar geri dönüşüme kazandırdıkları PET, cam ve alüminyum ambalaj sayılarını takip edebiliyor. Böylece hem elde edilen depozito tutarı hem de çevreye sağlanan katkı tek ekrandan izlenebiliyor.

ÇANAKKALE DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.