Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, Bartın'da da birçok noktada kullanılmaya başlandı. DOA Bartın geri dönüşüm noktaları, Bartın'da nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI BARTIN: BARTIN'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozitolu PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri almak isteyen kullanıcılar, en yakın DOA iade noktalarını araştırıyor.

BARTIN'DA DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozitolu ambalajlar DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. En yakın nokta DOA mobil uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden görülebiliyor.

DOA İADE MAKİNESİ NASIL KULLANILIR?

Makinedeki QR kod okutulduktan sonra ambalajlar tek tek yerleştiriliyor ve depozito tutarı DOA Cüzdan'a aktarılıyor.

HANGİ AMBALAJLAR İADE EDİLEBİLİR?

DOA logolu PET, cam ve alüminyum ambalajlar sisteme kabul ediliyor.

GÜNLÜK İADE LİMİTİ

Bir kullanıcı günlük en fazla 200 adet ambalaj iade edebiliyor.

DOA CÜZDAN

İade edilen ambalajlar ve kazanılan depozito tutarı uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

BARTIN DOA İADE NOKTALARI:

DOA iade noktalarını öğrenmek için DOA uygulamasını indirin, uygulama ana menüsünde yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü açın.