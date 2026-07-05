DOA Balıkesir geri dönüşüm noktaları, Balıkesir'de nerelerde depozitolu pet şişe iade yeri var?

Çevre dostu uygulamalar kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi, Balıkesir'de de birçok noktada kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda "DOA geri dönüşüm noktaları Balıkesir'de nerelerde?" ve "Depozitolu pet şişe iade yeri neresi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Balıkesir'de DOA cihazlarının bulunduğu noktalar ve ambalaj iade sürecine dair detaylar.

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTALARI BALIKESİR: BALIKESİR'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozito Yönetim Sistemi'nin yaygınlaşmasıyla birlikte vatandaşlar, Balıkesir'deki DOA geri dönüşüm noktalarını araştırmaya başladı. Depozitolu PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade ederek depozito bedelini geri almak isteyen kullanıcılar, en yakın iade noktasını ve sistemin nasıl çalıştığını merak ediyor.

BALIKESİR'DE DEPOZİTOLU PET ŞİŞE İADE YERİ NEREDE?

Depozitolu ambalajlar, DOA İade Makinesi veya DOA İade Merkezi bulunan noktalara teslim edilebiliyor. Balıkesir'deki en yakın iade noktasını öğrenmek isteyen kullanıcılar, DOA mobil uygulamasında yer alan "İade Noktası Bul" bölümünü kullanabiliyor.

Ayrıca DOA'nın internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sayfası üzerinden de harita yardımıyla en yakın iade merkezleri görüntülenebiliyor ve yol tarifi alınabiliyor.