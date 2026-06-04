DJ Mahmut Orhan kimdir? DJ Mahmut Orhan kaç yaşında, nereli, köyü neresi?

Türk elektronik müzik sahnesinin en tanınan isimlerinden biri olan DJ Mahmut Orhan, hem Türkiye’de hem de yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde yeniden gündem olan Orhan hakkında “kaç yaşında, nereli ve köyü neresi?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Müzik kariyeriyle öne çıkan ünlü DJ’in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DJ MAHMUT ORHAN KİMDİR?

Mahmut Orhan, Türk DJ ve prodüktördür. 11 Ocak 1993 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Orhan, özellikle deep house ve EDM tarzındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Doğu ve Batı müziğini harmanlayan özgün tarzıyla uluslararası alanda da dikkat çekmiştir.

DJ MAHMUT ORHAN KAÇ YAŞINDA?

Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

DJ MAHMUT ORHAN NERELİ?

Başarılı DJ Mahmut Orhan, Bursa doğumludur ve kökeni Türk’tür.

DJ MAHMUT ORHAN’IN KARİYERİ

Mahmut Orhan, DJ’lik kariyerine 16 yaşında başlamıştır. 2011 yılında müzik sektörüne adım atan Orhan, 2012 yılında çeşitli parçalar yayımlayarak profesyonel müzik hayatına giriş yapmıştır. 2014 yılında çıkardığı “Chilai” albümüyle dikkat çekmiş ve derleme albüm yayımlayan en genç Türk DJ’lerden biri olmuştur.

2015 yılında Sena Şener ile yaptığı “Feel” parçası uluslararası listelerde büyük başarı elde ederek Orhan’ın dünya çapında tanınmasını sağlamıştır. Ardından “Save Me”, “6 Days” ve “6 Feet” gibi parçalarla müzik kariyerini sürdürmüştür.

2017 yılında GQ Man of the Year “Yılın DJ’i” ödülünü, 2018 yılında ise Altın Kelebek “Yılın DJ’i” ödülünü kazanmıştır. 2024 yılında “Pangea” adlı albümünü yayınlayan Mahmut Orhan, kariyerine aktif olarak devam etmektedir.