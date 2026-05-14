DJ İlkay Şencan kimdir? Simge Sağın'ın sevgilisi İlkay Şencan kaç yaşında, nereli?

DJ İlkay Şencan, hem müzik dünyasındaki çalışmaları hem de özel hayatına dair iddialarla gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde Simge Sağın ile anılması sonrası “İlkay Şencan kimdir?”, “Kaç yaşında?”, “Nereli?” soruları yeniden merak konusu olurken, başarılı DJ’in kariyeri ve yaşamına dair detaylar sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Elektronik müzik sahnesindeki çıkışlarıyla tanınan Şencan hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DJ İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik yapımcısıdır. Elektronik dans müziği (EDM), electro house ve dance tarzlarında üretimler yapan Şencan, uluslararası arenada da tanınan bir isimdir. 2018 yılında çıkardığı “Rockstar” adlı parça ile büyük çıkış yakalayarak dünya listelerinde dikkat çekmiştir.

DJ İLKAY ŞENCAN KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan İlkay Şencan, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

DJ İLKAY ŞENCAN NERELİ?

İlkay Şencan, Türkiye’nin Bakırköy ilçesinde doğmuştur.

DJ İLKAY ŞENCAN’IN KARİYERİ

İlkay Şencan kariyerine 2008 yılında başlamış ve zamanla elektronik müzik sahnesinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 2018’de yayımladığı “Rockstar” parçası Norveç ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede listelerde üst sıralara çıkmıştır.

2019’da “Do It” ile başarısını sürdüren Şencan, 2020 yılında Alok ve Tove Lo ile yaptığı “Don’t Say Goodbye” çalışmasıyla uluslararası popülerliğini artırmıştır. Sony Music, Spinnin’ Records ve Smash The House gibi önemli müzik şirketleriyle iş birlikleri yapmıştır.

Sanatçı günümüzde EDM ve elektronik müzik alanında aktif kariyerine devam etmektedir.