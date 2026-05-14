Haberler

DJ İlkay Şencan kimdir? Simge Sağın'ın sevgilisi İlkay Şencan kaç yaşında, nereli?

DJ İlkay Şencan kimdir? Simge Sağın'ın sevgilisi İlkay Şencan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DJ İlkay Şencan, son dönemde hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile adı anılan Şencan hakkında “Kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları sosyal medyada sıkça araştırılırken, başarılı DJ’in kariyer geçmişi de merak konusu oldu. Peki, DJ İlkay Şencan kimdir? Simge Sağın'ın sevgilisi İlkay Şencan kaç yaşında, nereli?

DJ İlkay Şencan, hem müzik dünyasındaki çalışmaları hem de özel hayatına dair iddialarla gündemde yer almaya devam ediyor. Son dönemde Simge Sağın ile anılması sonrası “İlkay Şencan kimdir?”, “Kaç yaşında?”, “Nereli?” soruları yeniden merak konusu olurken, başarılı DJ’in kariyeri ve yaşamına dair detaylar sosyal medyada yoğun şekilde araştırılıyor. Elektronik müzik sahnesindeki çıkışlarıyla tanınan Şencan hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DJ İLKAY ŞENCAN KİMDİR?

İlkay Şencan, Türk DJ ve müzik yapımcısıdır. Elektronik dans müziği (EDM), electro house ve dance tarzlarında üretimler yapan Şencan, uluslararası arenada da tanınan bir isimdir. 2018 yılında çıkardığı “Rockstar” adlı parça ile büyük çıkış yakalayarak dünya listelerinde dikkat çekmiştir.

DJ İLKAY ŞENCAN KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan İlkay Şencan, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

DJ İLKAY ŞENCAN NERELİ?

İlkay Şencan, Türkiye’nin Bakırköy ilçesinde doğmuştur.

DJ İLKAY ŞENCAN’IN KARİYERİ

İlkay Şencan kariyerine 2008 yılında başlamış ve zamanla elektronik müzik sahnesinde kendine önemli bir yer edinmiştir. 2018’de yayımladığı “Rockstar” parçası Norveç ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede listelerde üst sıralara çıkmıştır.

2019’da “Do It” ile başarısını sürdüren Şencan, 2020 yılında Alok ve Tove Lo ile yaptığı “Don’t Say Goodbye” çalışmasıyla uluslararası popülerliğini artırmıştır. Sony Music, Spinnin’ Records ve Smash The House gibi önemli müzik şirketleriyle iş birlikleri yapmıştır.

Sanatçı günümüzde EDM ve elektronik müzik alanında aktif kariyerine devam etmektedir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Masaj salonuna fuhuş baskını! O anlar kamerada

Fuhuş baskını kamerada

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

54 tekne Gazze için yola çıktı! Filoda HAK-İŞ Genel Başkanı da var
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
İzmir'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

ABD değil Türkiye! Şehirde oluşan dev hortum büyük panik yarattı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar