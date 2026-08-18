Diziler ne zaman başlayacak 2026? Yeni sezon tarihleri açıklandı mı?

Televizyon dizilerinin sezon arası devam ederken gözler yeni yayın döneminin başlayacağı tarihlere çevrildi. Haziran ayında sezon finali yapan yapımların ardından temmuz ve ağustos aylarında yeni bölümlerin ekrana gelmemesi, izleyicilerin yeni sezon takvimine yönelik araştırmalarını artırdı. Peki, Diziler ne zaman başlayacak? Detaylar...

DİZİLER NEDEN YOK?

Televizyon dizileri her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da haziran ayı itibarıyla sezon finali yaptı. Sezon arasına giren yapımların yeni bölümleri temmuz ve ağustos aylarında ekrana gelmezken, televizyon kanallarındaki yayın akışlarında da yeni bölümlere sınırlı şekilde yer veriliyor. Yaz döneminde devam eden bu yayın düzeni nedeniyle birçok sevilen yapım bir süredir izleyici karşısına yeni bölümleriyle çıkmıyor.

2026-2027 yayın dönemi öncesinde hazırlıklar sürerken Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve A.B.İ. gibi dizilerin izleyicileri de yeni sezon takvimini takip ediyor. Haziran ayında başlayan sezon arasının temmuz ve ağustos aylarında devam etmesi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri için bekleyiş sürerken, televizyon ekranlarında yeni sezon hareketliliğinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin yeni bölümlerinin, geçtiğimiz yıllardaki yayın takvimi dikkate alındığında eylül ayı itibarıyla yayınlanmaya başlaması öngörülüyor. Televizyon dünyasında yeni sezon öncesinde uygulanan yayın düzeninin bu yıl da devam etmesi beklenirken, fragman ve tanıtımları yayınlanan yeni projelerde de ekran macerasının başlaması için ağırlıklı olarak eylül ayı işaret ediliyor.

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir ve A.B.İ. gibi izleyicilerin yakından takip ettiği dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri ise henüz kesinleşmedi. Kanallar ve yapımların yayın günlerine ilişkin net tarihler açıklanmadan önce hazırlık süreci devam ederken, yeni sezon takviminin önümüzdeki haftalarda belirginleşmesi bekleniyor. Dizilerin dönüş tarihleri kesin olarak duyurulana kadar izleyicilerin bekleyişi devam edecek.