Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya Asar'ın cinayet olayı nedir, kim öldürdü? SON DAKİKA...

Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya Asar’ın yaşamını yitirdiği olay, şehirde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olayın cinayet olup olmadığı ve nasıl gerçekleştiğine dair iddialar gündeme gelirken, “Hülya Asar’a ne oldu?”, “Kim yaptı?” soruları kamuoyunun odağına yerleşti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma sürerken, olayın perde arkasıyla ilgili detaylar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAY NEDİR?

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Harabe Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Hülya, evinde tabancayla karnından vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili bazı aile üyeleri gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken, jandarmanın başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

HÜLYA ASAR'A NE OLDU?

Olay, 15 Mayıs’ta ilçeye bağlı kırsal Harabe Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde Hülya Asar’ı yerde kanlar içerisinde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Asar’ın karnından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Asar’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Tabancaya el konulurken, bazı aile üyeleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Asar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.