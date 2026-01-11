Diyarbakır okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Diyarbakır'da okul yok mu (DİYARBAKIR VALİLİĞİ)?

Diyarbakır'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki yerini koruyor. Hava durumu uyarılarının ardından "Diyarbakır okullar tatil mi?", "Diyarbakır Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

DİYARBAKIR HAVA DURUMU

Diyarbakır Hava Durumu Raporu (12 - 16 Ocak 2025)

Diyarbakır, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı sistemin tesiri altına giriyor. Meteoroloji raporlarına göre, hafta başı itibarıyla şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışı bir arada görülecek. 12 Ocak Pazartesi günü yağışın beklendiği kentte, termometreler en düşük 1 dereceyi, en yüksek ise 5 dereceyi gösterecek. Bu nemli atmosfer, yüzde 96 nem oranı ile birleştiğinde dondurucu bir hava oluşturacaktır.

Diyarbakır'ın kendine has iklim yapısı, hafta ortasında sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altına hızla düşmesine neden olacak. Özellikle 13 ve 14 Ocak tarihlerinde yağışın kara dönüşmesi ve yer yer örtü bırakması beklenirken, gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5-8 derecelere kadar ulaşabileceği tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllarda bu tarihlerde sıfırın altında 10 dereceyi aşan ekstrem soğukların kaydedildiği bilinmektedir. Rüzgarın hızı saatte 15 kilometre civarında seyredecek olsa da nemle birleşen bu esinti soğuk hissini artıracaktır.

Ulaşım ve sağlık açısından risklerin arttığı bu hafta boyunca, özellikle sabah saatlerinde oluşacak olan sis ve gizli buzlanma nedeniyle sürücülerin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır-Elazığ kara yollarında seyahat edecek olanların kar lastiği kuralına uymaları şarttır. Belediye ekiplerinin ana arterlerde yaşanabilecek buzlanmalara karşı solüsyon ve tuzlama hazırlıklarını tamamladığı bildirilmiştir. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu soğuk dalgası boyunca, tarımsal üretimle uğraşanların don riskine karşı seralarını ve hayvanlarını koruma altına almaları büyük önem taşımaktadır.

DİYARBAKIR OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.