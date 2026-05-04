Diyarbakır okul saldırısı SON DAKİKA! Diyarbakır okul önünde saldırı mı oldu?

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde yaşanan silah sesleri, bölgede kısa sürede geniş çaplı bir paniğe neden oldu. Öğrencilerin ders saatinde meydana gelen olayda, okul çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. Peki, Diyarbakır okul önünde saldırı mı oldu? Detaylar...

DİYARBAKIR OKUL ÖNÜNDE SALDIRI SON DAKİKA!

İddialara göre, isimleri öğrenilemeyen iki kişi okulun önüne gelerek ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Olay sırasında okul çevresinde bulunan görevlilerin müdahalesiyle şüpheliler bölgeden uzaklaştı. Yaşanan silah sesleri, okul içinde ve çevresinde büyük tedirginlik oluşturdu.

Okul idaresi tarafından durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasıyla birlikte çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturuldu.

Okul çevresine gelen bazı veliler, polis ve ambulans yoğunluğunu görünce çocuklarını teslim alarak bölgeden ayrıldı. Özellikle anaokulu öğrencilerinin bulunduğu alanlarda tahliye süreci daha kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Olay anında okul çevresinde yoğun hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, pompalı tüfekle havaya ateş açtığı tespit edilen iki şüpheli kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

DHA’ya konuşan görgü tanıklarından biri olan Yunus Gencer, olay anında yaşananları şu ifadelerle aktardı: şüphelinin birkaç el ateş açtığını, çevrede büyük bir koşuşturma yaşandığını ve insanların panik halinde okul çevresinden uzaklaştığını belirtti. Tanık ifadesine göre olay sırasında bölgede bulunan bazı kişilerin de hızlı şekilde uzaklaştığı görüldü.

DIYARBAKIR OKUL ÖNÜNDE SALDIRI MI OLDU?

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşanan olayda, Şehit Mehmet Karaaslan Ortaokulu önünde silah seslerinin yükselmesi üzerine güvenlik endişesi oluştu. Olayın ardından bölgeye polis ekipleri yönlendirilirken, okul çevresinde kısa sürede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Edinilen bilgilere göre, okul saatleri içerisinde meydana gelen olayda iki kişinin pompalı tüfekle havaya ateş açması, çevrede bulunan öğrenciler ve veliler arasında paniğe yol açtı. Olay sırasında okul görevlilerinin hızlı müdahalesiyle şüphelilerin bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı ve güvenlik kamerası kayıtları dahil olmak üzere delil toplama çalışmaları yaptı. Sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı bölgede hazır bekletildi.

Olayın ardından okul yönetimi tarafından öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlandı. Özellikle küçük yaş gruplarındaki öğrencilerin kontrollü şekilde ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı olduğu değerlendirilen iki kişinin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgili resmi inceleme ve soruşturma sürecinin devam ettiği aktarıldı.