Diyanet Personel Alımı BAŞVURU EKRANI: Diyanet 1128 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Diyanet personel alımı şartları neler?

Kamuda görev almak isteyen adaylar için beklenen süreç resmen başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yayımlanan 1128 kişilik dev alım ilanı, yoğun ilgi görüyor. Koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve aşçı kadrolarını kapsayan alımda KPSS taban puanı, yaş şartı ve başvuru tarihleri netleşti. Peki, Diyanet 1128 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Diyanet personel alımı şartları neler? Detaylar...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları, dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adaylar, başvuru işlemlerini yalnızca resmi sistem üzerinden bireysel olarak tamamlayacaktır.

Başvuru ekranına giriş yapan adaylar;

Kimlik bilgilerini doğrulamakta

KPSS puan bilgilerini kontrol etmekte

Eğitim durumunu sisteme işleyerek uygun kadroya başvuru yapmaktadır

Başvuru süreci 22 Mayıs 2026 tarihinde başlamış olup 05 Haziran 2026 saat 16:30’a kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra sistem üzerinden başvuru alınmayacaktır.

DİYANET 1128 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Diyanet 1128 personel alımı başvuruları resmen başlamıştır. İlanın yayımlanmasının ardından adaylar sisteme yoğun ilgi göstermeye başlamış, başvuru ekranı aktif hale getirilmiştir.

Başvuru sürecine ilişkin kritik tarihler şu şekildedir:

Başlangıç: 22 Mayıs 2026

Bitiş: 05 Haziran 2026

Son saat: 16:30

DİYANET PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımında adayların taşıması gereken genel ve özel şartlar net olarak belirlenmiştir.

Genel şartlar kapsamında:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak

2024 KPSS (B) grubundan en az 50 puan almak

Ön lisans için KPSSP93

Ortaöğretim için KPSSP94

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak

35 yaşını aşmamış olmak

Görev yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması

Ayrıca adayların Ankara’da gerçekleştirilecek sözlü sınav sürecine katılmaları gerekmektedir. KPSS barajını geçen adaylar değerlendirmeye alınacaktır.

DİYANET PERSONEL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri tamamen online sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların şahsen veya posta yoluyla başvuru yapma imkânı bulunmamaktadır.

Başvuru adımları şu şekilde ilerlemektedir:

“sinav.diyanet.gov.tr” adresine giriş yapılır

T.C. kimlik bilgileri ile sisteme giriş sağlanır

KPSS ve eğitim bilgileri kontrol edilir

Uygun kadro seçimi yapılır

Başvuru onaylanarak işlem tamamlanır

Başvurunun geçerli sayılması için tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi gerekmektedir. Yanlış veya eksik bilgi beyanı başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

DİYANET PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE BRANŞLAR

Toplam 1128 kişilik personel alımı, farklı kadrolar üzerinden gerçekleştirilecektir. Kadro dağılımı şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 338 kişi

146 kadın

192 erkek

Destek Personeli (Aşçı): 216 kişi

107 kadın

109 erkek

Destek Personeli (Temizlik – Ön Lisans): 274 kişi

150 kadın

124 erkek

Destek Personeli (Temizlik – Ortaöğretim): 300 kişi

180 kadın

120 erkek

Bu dağılım, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatındaki hizmet kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.