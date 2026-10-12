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Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, uluslararası erkek güzellik yarışmasının birincisi oldu. Tayland'da düzenlenen organizasyonda şampiyonluk elde eden Divrikli, daha önce Top Model of Türkiye 2026 yarışmasında da birinci seçilmişti. Peki, Dilhan Divrikli kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilhan Divrikli boy ve kilosu kaç? Detaylar haberimizde.

DİLHAN DİVRİKLİ KİMDİR?

Dilhan Divrikli, Türkiye'yi uluslararası erkek modellik yarışmalarında temsil eden bir modeldir. 2026 yılında düzenlenen Top Model of Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Divrikli, aynı yıl Tayland'da gerçekleştirilen Mister Global organizasyonunda da dünya birincisi oldu.

Uluslararası alanda elde ettiği başarıyla gündeme gelen Divrikli, modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuğa yönelik hedefleriyle de dikkat çekiyor. Dört dil konuşabildiği belirtilen genç modelin gelecekte profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmek istediği öğrenildi.

Mister Global 2026'nın büyük finali, 10 Ekim 2026'da Tayland'ın Nonthaburi kentindeki MCC Hall'da gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların katıldığı organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, finalde ilk üçe kalan isimler arasında yer aldı. Gecenin sonunda birincilik tacını takan Divrikli, yarışmanın 2026 yılındaki şampiyonu ilan edildi.

DİLHAN DİVRİKLİ KAÇ YAŞINDA?

Mister Global 2026 birincisi Dilhan Divrikli'nin kaç yaşında olduğuna ilişkin verilen bilgilerde kesin bir yaş veya doğum tarihi bulunmuyor. Bu nedenle genç modelin yaşı hakkında doğrulanmış bir bilgi paylaşılmıyor.

DİLHAN DİVRİKLİ NERELİ?

Dilhan Divrikli'nin ailesinin Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesiyle bağları bulunuyor. Genç modelin yaşadığı yer ise Belçika'nın başkenti Brüksel olarak belirtiliyor. Divrikli'nin doğum yeri ve vatandaşlık durumuna ilişkin verilen bilgilerde ayrıca bir ayrıntı yer almıyor.

DİLHAN DİVRİKLİ BOY VE KİLOSU KAÇ?

Dilhan Divrikli'nin boyu ve kilosuna ilişkin kesin ölçüler, verilen bilgiler arasında bulunmuyor. Mister Global 2026 yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek birincilik elde eden modelin fiziksel ölçüleri hakkında doğrulanmış bir veri paylaşılmadığından, boy ve kilo bilgisi net olarak belirtilmiyor.

MISTER GLOBAL 2026 YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU

Mister Global, 2014 yılından bu yana farklı ülkelerden erkek modelleri uluslararası bir organizasyonda buluşturuyor. Yarışmada fiziksel görünümün yanı sıra özgüven, kişilik, sahne duruşu ve temsil becerisi de değerlendiriliyor. 2026 yılında 12'ncisi düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Dilhan Divrikli, finalde rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Yaklaşık 10 gün süren etkinlik ve değerlendirme aşamalarının ardından düzenlenen final gecesinde Divrikli, Nijerya ve Filipinler temsilcileriyle birlikte ilk üçe girdi. Sonuçların açıklanmasıyla Türkiye temsilcisi birinci ilan edilirken Nijerya temsilcisi Bethel Mbamara ikinci, Filipinler temsilcisi MJ Ordillano üçüncü oldu.

Venezuela temsilcisi Alejandro Quintero ve Hmong topluluğunu temsil eden Anthony Moua ise ilk beşte yer alan diğer yarışmacılar arasında bulundu. Birincilik sonucunda Dilhan Divrikli, yarışmanın kupasını ve özel tasarım kuşağını kazandı.