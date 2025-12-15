Haberler

Dilara Yıldız kimdir, Şevkiye Dilara Yıldız evli mi, mesleği ne?

Dilara Yıldız kimdir, Şevkiye Dilara Yıldız evli mi, mesleği ne?
Güncelleme:
Medya dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunda gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 kişinin çeşitli suçlamalarla tutuklanmasının ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı. Peki, Dilara Yıldız kimdir, Şevkiye Dilara Yıldız evli mi, mesleği ne?

Mehmet Akif Ersoy, spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet'in uyuşturucu testlerinin sonuçları çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan tutuklu Mehmet Akif Ersoy ile şüpheliler Ela Rumeysa Cebeci, Ufuk Tetik, Şevkiye Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay'ın uyuşturucu testinin 'pozitif' çıktığı öğrenildi. Peki, Dilara Yıldız kimdir, Şevkiye Dilara Yıldız evli mi, mesleği ne?

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde spikerler Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığı, adliyedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikleri öğrenildi.

ŞEVKİYE DİLARA YILDIZ KİMDİR?

Şevkiye Dilara Yıldız hakkında henüz detaylı bilgiler paylaşılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

