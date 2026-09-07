DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2026-DGS tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini araştırıyor. DGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ve DGS sonuçları nereden öğrenilir? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2026

DGS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama öncesinde “DGS tercih sonuçları açıklandı mı?” ve “DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. 2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmazken, adayların sonuç ekranına ilişkin araştırmaları sürüyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026-DGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının erişime açılacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların tercihleri değerlendirmeye alınacak ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek.

2026-DGS tercih işlemleri 27 Ağustos 2026 saat 10.30'da başladı ve 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erdi. Tercih yapan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirme durumlarını ÖSYM'nin ilgili sonuç ekranından öğrenebilecek.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ÖSYM tarafından henüz paylaşılmadı. Tercih işlemlerinin 3 Eylül 2026'da tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor. Bu doğrultuda sonuçların 14 Eylül 2026 civarında açıklanabileceği öngörülüyor.

Ancak 14 Eylül tarihi ÖSYM tarafından açıklanmış resmi bir sonuç tarihi değil. Adayların, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih için ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor.