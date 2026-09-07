2026 DGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü şimdi yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve yerleştirme işlemlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DGS yerleştirme sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? Detaylar...

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 4 Eylül 2025 tarihinde sona ermiş, yerleştirme sonuçları ise 8 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının da önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Ösym'nin sonuç tarihine ilişkin resmi duyurusu geldiğinde adaylar yerleştirme sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinden erişebilecek.

2026 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ösym, 2026 DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için henüz net bir takvim duyurmadı. Bu nedenle adayların sonuçların açıklanacağı güne ilişkin resmi duyuruyu ÖSYM üzerinden takip etmesi gerekiyor.

Geçen yıl tercihlerin 4 Eylül'de tamamlanmasının ardından DGS yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklanmıştı. 2026 yılı için ise sonuçların önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar hangi üniversite ve programa yerleştirildiklerini ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görebilecek.

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?

2026 DGS yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sisteme giriş sırasında T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi kullanılacak.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS ile bir üniversiteye yerleşen adayların kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Üniversite kayıtlarına ilişkin takvimin, yerleştirme sonuçlarıyla birlikte veya sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle adayların kayıt tarihleri konusunda ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı takip etmesi gerekiyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt sürecine ilişkin tarihlerin de netleşmesi bekleniyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 DGS ek tercih tarihleri henüz belli değil. Ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanması gerekiyor.

İlk yerleştirme sonrasında üniversite kayıtlarının tamamlanması ve boş kalan kontenjanların netleşmesiyle birlikte ek yerleştirme sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının sona erdiği 17 Eylül'ün ardından gündeme gelmişti. 2026 yılı için ise ek tercih tarihleri konusunda henüz açıklanmış bir takvim bulunmuyor.