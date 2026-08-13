Ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından sonuç heyecanı başladı. Temmuz ayında tamamlanan sınav maratonunun ardından binlerce aday, puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) resmi duyurularını takip ediyor. Peki, DGS sonuçları neden açıklanmadı? 2026 DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar...

DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Ösym'nin 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih 13 Ağustos 2026 Perşembe olarak belirtiliyor. Ösym'nin resmi takviminde sonuç tarihi gün olarak yer alırken, sonuçların gün içerisinde hangi saatte açıklanacağına ilişkin net bir saat bilgisi bulunmuyor.

Bu nedenle 13 Ağustos günü sonuç ekranının henüz açılmamış olması, sonuçların açıklanmayacağı anlamına gelmiyor. Takvimde yer alan tarihe göre adayların gün içerisinde Ösym'nin resmi sonuç ve duyuru ekranlarını takip etmesi gerekiyor.

Ösym'nin resmi sınav takviminde 2026-DGS için sonuç tarihi açık şekilde 13.08.2026 olarak gösteriliyor. Sınav ise 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Dolayısıyla şu aşamada sonuçların açıklanmama nedenine ilişkin ÖSYM tarafından ayrıca bir gerekçe paylaşılmadığı sürece, adayların resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin de ÖSYM tarafından kesin bir saat duyurulmuş değil.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 DGS sonuçları için ÖSYM tarafından belirlenen resmi tarih 13 Ağustos 2026 Perşembe. ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç tarihi bu şekilde yer alırken, açıklama saati konusunda herhangi bir saat bilgisi paylaşılmadı.

Bu nedenle adayların sonuçların gün içerisinde erişime açılmasını beklemesi gerekiyor. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puan ve başarı sıralaması bilgilerine sonuç ekranı üzerinden ulaşabilecek.

DGS sonuçlarının açıklanması, ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar açısından bir sonraki aşamanın da başlangıcı olacak. ÖSYM'nin 2026-DGS sayfasında sınavın 19 Temmuz 2026'da yapıldığı ve sonuç tarihinin 13 Ağustos 2026 olduğu belirtiliyor. Tercih tarihleri ise ilgili ekranda henüz belirtilmiş değil.

DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

DGS sonuçları ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Adayların sonuç bilgilerine ulaşabilmesi için ÖSYM'nin sonuç sistemini kullanması gerekiyor.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki sonuç ekranından gerekli giriş bilgileriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek. ÖSYM'nin resmi Aday İşlemleri Sistemi de adayların sınav ve başvuru işlemlerini takip edebildiği platform olarak hizmet veriyor.