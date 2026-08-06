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DGS SONUÇLARI 2026: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2026: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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2026 DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Dikey Geçiş Sınavı'na katılan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihini yakından takip ediyor. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve DGS sonuçları nereden nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM'nin paylaştığı resmi takvime göre son durum.

DGS SONUÇLARI 2026 için geri sayım sürerken, sınava katılan binlerce aday gözünü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( Ösym ) açıklayacağı sonuç tarihine çevirdi. 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından adaylar, puanlarını ve sonuç belgelerini elektronik ortam üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde sonuç tarihi netleşirken, sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama işlemleri de ÖSYM'nin resmi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları nereden nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM'nin paylaştığı resmi bilgiler...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin ise ÖSYM tarafından herhangi bir saat bilgisi paylaşılmadı. Sonuçlar erişime açıldığında adaylar, ÖSYM'nin elektronik sonuç sistemi üzerinden bilgilerine ulaşabilecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Takvimde yalnızca sonuç tarihi yer alırken, sonuçların gün içerisinde hangi saatte erişime açılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından adaylar, sınav puanlarını ve değerlendirme sonuçlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek.

DGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

DGS sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların sisteme aşağıdaki bilgilerle giriş yapması yeterli olacak:

T.C. Kimlik Numarası

ÖSYM Aday Şifresi

Sisteme giriş yapan adaylar, DGS sonuç belgelerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri yalnızca dijital olarak yayımlanacak olup adaylara ayrıca basılı belge gönderilmeyecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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