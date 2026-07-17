Ön lisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katılacağı 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav süreci yakından takip ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından uygulanacak olan 2026-DGS, hafta sonunda gerçekleştirilecek. Peki, DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2026 DGS kaç dakika sürüyor? Detaylar haberimizde.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026 DGS sınavı, pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş işlemleri belirlenen saat aralığında yapılacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday kabul edilmeyecek.

Sınav, Türkiye'deki tüm iller ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan toplam 103 sınav merkezinde uygulanacak. 2026-DGS için 624 bina ve 9 bin 904 salon kullanılacak.

Adayların sınava zamanında ulaşmaları ve sınav giriş belgelerinde belirtilen merkez bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Sınav günü yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmeleri önem taşıyor.

2026-DGS sınavının tamamlanmasının ardından adaylar, cevaplama süresinin sona ermesiyle birlikte sınav salonlarından çıkabilecek. Normal sınav süresi kapsamında sınav saat 12.30'da sona erecek.

2026 DGS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

2026-DGS'de adaylara toplam 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav süresi içerisinde adaylar, kendilerine yöneltilen 100 soruyu yanıtlamaya çalışacak.

DGS'de adaylara sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan yetenek testi uygulanacak. Test kapsamında 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak.

Sınavın içeriği, adayların lisans eğitimindeki başarılarını etkileyen temel becerileri ölçmeye yönelik hazırlanacak. Bu kapsamda sorular, adayların sayısal ve sözel akıl yürütme yani muhakeme yeteneklerini değerlendirecek nitelikte olacak.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar ise sınav süresine ilave olarak 30 dakikaya kadar ek süre kullanabilecek. Bu adaylar için sınav süresi, tanımlanan ek süre hakkına göre uygulanacak.

2026 DGS SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

2026 DGS'de adayların karşısına toplam 100 sorudan oluşan yetenek testi çıkacak. Sınavda sayısal ve sözel bölümler yer alacak.

Sayısal bölümde 50 soru, sözel bölümde ise 50 soru bulunacak. Uygulanacak test, adayların ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçiş sürecinde gerekli olan muhakeme becerilerini ölçmeyi amaçlayacak.

DGS puanının hesaplanmasında adayların sınav sonuçlarından elde edilen sözel ve sayısal standart puanları ile ön lisans eğitimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) kullanılacak.

2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ VE SINAV MERKEZİ BİLGİLERİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine Ösym'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacağı bina ve salon bilgileri yer alacak. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

2026-DGS'nin gerçekleştirileceği sınav merkezleri Türkiye genelindeki tüm illeri ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'yı kapsayacak şekilde belirlendi.

KİMLİK BELGESİ SORUNU YAŞAYAN DGS ADAYLARI İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve fotoğraf bilgisi yer almayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Bu uygulama, adayların sınava katılım sürecinde kimlik belgesi nedeniyle mağduriyet yaşamamaları amacıyla gerçekleştirilecek.

Nüfus müdürlükleri, 19 Temmuz Pazar günü adayların ihtiyaç duyabileceği işlemler için hizmet verecek.

2026 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-DGS sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

Açıklanacak sonuçlar yalnızca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirme işlemlerinde geçerli olacak.

DGS puanları; adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının yanı sıra ön lisans öğrenimleri sırasında elde ettikleri akademik başarıdan hesaplanan Ön Lisans Başarı Puanının (ÖBP) belirli katsayılarla değerlendirilmesiyle oluşturulacak.

Adayların yerleştirme sürecinde kullanılacak puanları, sınav sonuçları ve akademik başarı bilgileri dikkate alınarak hesaplanacak.