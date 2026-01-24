Deprem mi oldu SON DAKİKA! 24 Ocak İstanbul, Bursa'da deprem mi oldu?

Deprem son dakika! Hissedilen az önceki depremin ardından Deprem mi oldu İstanbul son dakika haberleri gündem oldu. Az önce deprem nerede oldu son dakika! AFAD ve Kandilli 24 Ocak son depremler listesi açıklandı. Detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD son depremler listesini açıkladı. 24 Ocak son dakika depremler listesi şöyledir:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Geçtiğimiz aylarda 6.1 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı ilçesi olarak açıklandı.