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Denizli'de okullar tatil mi, 11 Kasım Çarşamba Denizli'de okul yok mu?

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Denizli'de okullar tatil mi, 11 Kasım Çarşamba Denizli'de okul yok mu?
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Denizli'de etkili olması beklenen sağanak yağış, öğrenci ve velilerin gündemine oturdu. Yağışın sabah saatlerinde etkisini artırma ihtimaliyle birlikte gözler Denizli Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Denizli'de yaşayan vatandaşlar, 11 Kasım Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Denizli'de 11 Kasım Çarşamba günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Denizli Valiliği'nden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteorolojik tahminlere göre kentte yarın havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 15 derece, en düşük sıcaklığın ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Denizli'de okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'de okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Denizli Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Yağışın seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

11 KASIM ÇARŞAMBA DENİZLİ'DE OKUL YOK MU?

11 Kasım Çarşamba günü Denizli'de okul var. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek kararlar ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

DENİZLİ HAVA DURUMU 11 KASIM ÇARŞAMBA

Denizli'de 11 Kasım Çarşamba günü havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 15 derece, en düşük sıcaklığın ise 8 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlık oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

DENİZLİ TATİL AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Denizli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Denizli Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan kararlar ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Sağanak yağış tek başına okulların tatil edilmesi için yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmiyor. Ancak yağışın sel, su baskını ya da ulaşımda ciddi aksaklıklara neden olması halinde valilikler, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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