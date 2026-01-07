Denizli Valisi kim oldu? Yeni Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Denizli iline yeni vali atandı. Yeni Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger nereli, kaç yaşında? Denizli Valisi kim oldu?

DENİZLİ VALİ ATAMASI YAPILDI!

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

03.01.1964 tarihinde Konya'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında Dernek Denetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı ve Beydağ kaymakam vekillikleri ardından İngiltere – Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı.

Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'ta kaymakamlık, Artvin'de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevinden sonra Fransa-Paris'te 5 ay süreyle dil eğitimi ve Fransız İdarî Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004 yılında daire başkanı olarak atandığı Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünde 2006'da genel müdür yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise genel müdür olmuştur.

03.05.2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini, 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini ve 09.06.2020 tarihinden itibaren İzmir Valiliği görevini yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı 09.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Kararnamesi ile Adana Valisi olarak atanmış, 16.08.2023 tarihinde görevine başlamıştır.

Vali Köşger, evli ve 4 çocuk babasıdır.