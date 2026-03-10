Haberler

Denizli depremler devam edecek mi, Denizli deprem bekleniyor mu?

Güncelleme:
Denizli, son yıllarda artan sismik hareketlilikle gündemde. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının aktif olduğunu belirterek, "Denizli depremler açısından risk altında mı?" sorusunu gündeme taşıyor. Vatandaşlar, olası bir depreme karşı hazırlıklı olmak ve erken uyarı sistemlerini takip etmek istiyor. Peki, Denizli'de yeni bir deprem bekleniyor mu?

Denizli'de yaşanan son sarsıntılar, bölge halkını endişelendiriyor. Jeoloji uzmanları, aktif fay hatlarına dikkat çekerek, depremlerin gelecekte de devam etme olasılığının bulunduğunu ifade ediyor. Denizli'de deprem riski ne kadar yüksek? Uzmanların değerlendirmeleri ve bölgedeki son gelişmeler haberimizde.

DENİZLİ BULDAN'DA 5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Denizli sabah saatlerinde şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 09.21'de Buldan ilçesi merkezli gerçekleşen depremin büyüklüğü 5,1 olarak kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden İzmir, Muğla ve Isparta gibi illerden de sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi.

UZMANLARDAN İLK AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Osman Bektaş deprem sonrası canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu deprem beklenen bir sarsıntıydı. 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, derinliği nedeniyle zayıf binalarda hasar oluşturabilir. Bu tür depremler devam edecek ve enerji çevredeki faylara aktarılabilir. Bu da ileride tetikleyici olabilir" ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREM OLMA İHTİMALİ

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise depremin Pamukkale Çukuru içindeki Gediz ve Büyükmenderes kırıkları kesiminde gerçekleştiğini belirterek, "Bu kesim her zaman M7 dolayında deprem üretmeye yatkın. M5,1 büyüklüğündeki deprem yıkıcı değil, ancak ileride daha büyük depremler olabilir. Depremlerden korunmanın tek yolu sağlam zemin üzerine güçlü yapılar inşa etmektir" dedi.

DEPREMİ SIKI TAKİP EDEN BÖLGE

Prof. Dr. Naci Görür de sosyal medya üzerinden, "Yenicekent-Buldan/Denizli'de 5,1 büyüklüğünde ve sığ bir deprem meydana geldi. Pamukkale Fay Zonunda olan bu bölge oldukça hareketli. Geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

DEPREME KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Uzmanlar, depremin etkilerini azaltmanın en güvenli yolunun; sağlam zeminde, deprem yönetmeliğine uygun yapı inşa etmek olduğunu vurguluyor. Her yapının ayrıca yer yapı güvenlik belgesi ile denetlenmesi gerektiği belirtiliyor.

