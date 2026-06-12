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Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı

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Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilan ettiği Ebola salgını, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 30 bin kişinin sığındığı bir mülteci kampına sıçradı. Karantinadan kaçan bir anne ve kızının ölümünün ardından kamptaki aşırı kalabalık ve hijyen yetersizliği nedeniyle salgının kontrolden çıkmasından, tedavisi ve aşısı olmayan bu virüsün kitlesel göçleri tetiklemesinden korkuluyor.

  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını Kpangba sığınmacı kampına sıçradı; 60 yaşındaki bir anne ve kızı virüsten öldü.
  • Anne karantina kurallarını ihlal ederek sağlık ekiplerinden kaçtıktan sonra 31 Mayıs'ta, kızı ise 1 Haziran'da hayatını kaybetti.
  • Salgına yol açan virüs, henüz onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmayan nadir Bundibugyo türüdür.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) can kayıplarına yol açan ve küresel çapta büyük endişe yaratan Ebola salgını, en korkulan senaryoyu gerçeğe dönüştürerek bir sığınmacı kampına ulaştı. Bölgeden gelen ilk ölüm haberleri, salgının yayılma hızına dair alarm zillerini çaldırdı.

İLK CAN KAYIPLARI KAMP İÇİNDEN GELDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yaklaşık 30 bin kişinin çok zor şartlarda barındığı Kpangba sığınmacı kampında iki kişinin Ebola virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı. Hayatını kaybedenlerin 60 yaşındaki bir anne ile kızı olduğu açıklandı.

Kongo Sağlık Bakanlığı raporlarına göre; 30 Mayıs'ta testi pozitif çıkan anne, karantina kurallarını ihlal ederek sağlık ekiplerinin takibinden kaçtı. Talihsiz kadın 31 Mayıs’ta, kızı ise bir gün sonra 1 Haziran’da hayatını kaybetti. Ölüm sonrası yapılan incelemelerde her ikisinde de Ebola virüsü tespit edildi. Sağlık ekipleri, anne-kız ile temas kurduğu belirlenen en az 8 kişiyi acil olarak takibe aldı.

KÜRESEL ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 17 Mayıs’ta "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan ettiği salgın; Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu olmak üzere üç büyük eyalete yayılmış durumda. Yıllardır süren iç çatışmalar nedeniyle halihazırda 5 milyondan fazla yerinden edilmiş insanın bulunduğu bu bölge, salgına karşı oldukça savunmasız.

YETERSİZ HİJYEN VE AŞIRI KALABALIK RİSKİ TETİKLİYOR

Uluslararası yardım kuruluşları, kamplardaki aşırı kalabalık nüfus ve yetersiz hijyen koşulları sebebiyle salgının kontrol altına alınmasının neredeyse imkansız hale gelebileceğini belirtiyor. Danimarka Mülteci Konseyi Kongo Direktörü Caitlin Brady, virüsün kamplarda yıldırım hızıyla yayılabileceği ve oluşacak paniğin yeni bir kitlesel göç dalgasını tetikleyebileceği konusunda dünyayı uyardı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de bölgede kontrol edilemeyen yeni bulaş zincirlerinin oluşmasından büyük endişe duyuyor.

GİZLİ DEFİNLER YAYILMA RİSKİNİ ARTIYOR

Salgının yayılmasındaki en büyük engellerden biri de yerel halkın resmi kurumlara ve sağlık ekiplerine olan güvensizliği. Yetkililer, hayatını kaybeden bazı kişilerin Ebola protokollerine uyulmadan, gizlice gömüldüğünü ve bu geleneksel defin işlemlerinin virüsün yayılma riskini katladığını vurguluyor.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: AŞI VE TEDAVİSİ YOK

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde son verilere göre 676 doğrulanmış vaka ve 136 ölüm kaydedildi. Salgın sınırları aşarak komşu Uganda’ya da sıçradı ve orada da 19 vaka bildirildi.

Durumu daha da kritik hale getiren ise bu salgına yol açan virüsün, nadir görülen Bundibugyo türü olması. Tıp dünyasında bu spesifik Ebola türüne karşı henüz onaylanmış resmi bir tedavi yöntemi veya aşı bulunmuyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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