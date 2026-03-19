Denizli bayram namazı saat kaçta? 2026 Denizli bayram namazı saati!

Denizli bayram namazı saati 2026! 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Denizli ili için kaçta? İşte Denizli bayram namazı saati!
Denizli bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 07.37
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.