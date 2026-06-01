DenizBank Mobil çöktü mü? DenizBank mobil uygulaması neden açılmıyor, 2 Haziran Salı ne zaman düzelecek?

DenizBank müşterileri, 2 Haziran Salı günü mobil uygulamada yaşanan erişim problemleri nedeniyle hesaplarına giriş yapmakta zorlanırken, “DenizBank Mobil neden açılmıyor?” ve “Sistem ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Yaşanan teknik aksaklığın ardından gözler bankadan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte DenizBank Mobil erişim sorunuyla ilgili son gelişmeler...

DENİZBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

DenizBank müşterileri, 2 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve dijital bankacılık hizmetlerinde yaşanan erişim sorunları nedeniyle işlemlerini gerçekleştirmekte zorlandı. Uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar, "DenizBank Mobil çöktü mü?", "Uygulama neden açılmıyor?" ve "Sorun ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı.

DenizBank Mobil kullanıcılarının önemli bir bölümü gün içerisinde uygulamaya erişimde çeşitli problemler yaşadığını bildirdi.

Bazı müşteriler sisteme giriş yapamadıklarını belirtirken, bazı kullanıcılar ise oturumlarının kendiliğinden sonlandığını, işlem ekranlarının yüklenmediğini ve uygulamanın uzun süre yanıt vermediğini ifade etti. Yaşanan aksaklıklar nedeniyle dijital bankacılık işlemlerinde geçici kesintiler meydana geldi.

DENİZBANK MOBİL NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan erişim problemlerinin ardından DenizBank tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Banka, dijital kanallarda meydana gelen yoğunluğun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını duyurdu. Açıklamada sistemlerde yaşanan teknik sorun nedeniyle mobil bankacılık ve diğer dijital hizmetlerde kesintiler oluştuğu belirtildi.

DENİZBANK'TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

DenizBank tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Müşterilerimiz,

Sistemlerimizde meydana gelen teknik aksaklık nedeniyle dijital kanallarımızı etkileyen yoğunluk yaşanmaktadır.

Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Banka, teknik ekiplerin sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİNDE AKSAKLIK YAŞANDI

Erişim problemleri nedeniyle birçok kullanıcı EFT, havale, fatura ödeme, para transferi ve bakiye sorgulama gibi işlemleri gerçekleştirmekte güçlük çekti.

Özellikle ayın ilk günlerinde artan işlem yoğunluğunun da sistem üzerindeki yükü artırdığı değerlendiriliyor.

DENİZBANK MOBİL NE ZAMAN DÜZELECEK?

DenizBank tarafından sorunun tamamen giderileceği saate ilişkin henüz resmi bir zaman bilgisi paylaşılmadı.

Ancak bankanın açıklamasında teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü ve erişim probleminin en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının hedeflendiği belirtildi. Kullanıcıların güncel duyuruları DenizBank'ın resmi kanalları üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

DenizBank Mobil'de yaşanan erişim sorunu kısa sürede sosyal medyada da gündem haline geldi. Çok sayıda kullanıcı, özellikle X platformunda yaşadığı bağlantı ve işlem sorunlarını paylaşarak çözüm beklediklerini ifade etti.