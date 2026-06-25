Deniz Undav neden yok, Ekvador Almanya maçında Deniz Undav yedek mi, cezalı mı sakat mı?

Deniz Undav’ın Ekvador – Almanya maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı sorusu futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Milli takım kadrosunda yer alıp almadığı merak edilen Undav hakkında taraftarlar, maç öncesi açıklanacak resmi kadroyu beklerken, karşılaşmadaki rolü de büyük ilgi görüyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? DENİZ UNDAV OYNAYACAK MI?

Ekvador – Almanya maçı, FIFA 2026 Dünya Kupası kapsamında futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, saati ve muhtemel ilk 11’ler merak edilirken, özellikle Deniz Undav’ın oynayıp oynamayacağı da gündemde yer alıyor.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Ekvador ile Almanya arasındaki karşılaşma 25 Haziran 2026 Perşembe günü oynanacak. Dünya Kupası fikstüründe kritik öneme sahip bu mücadele, gruptaki sıralama açısından da belirleyici olacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin merakla beklediği maç saat 23:00’te başlayacak. Gece oynanacak mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, ABD’nin East Rutherford şehrinde bulunan MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Dev stat, Dünya Kupası maçlarından birine daha ev sahipliği yapacak.

EKVADOR ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ekvador – Almanya maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç ayrıca dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. TRT 1, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor.

ALMANYA İLK 11’İ AÇIKLANDI

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11’leri büyük merak konusu olurken, Almanya cephesinde teknik direktörün nasıl bir kadro tercih edeceği yakından takip ediliyor.

İşte ilk 11:

Deniz Undav yedekler arasında yer alıyor.g