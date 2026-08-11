DENİZ SEKİ SON DAKİKA: Deniz Seki balkondan mı düştü, nasıl düştü, sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Deniz Seki, gece saatlerinde Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre Seki, kedi ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu yere düştü. Evde bulunan çalışma arkadaşının ambulans çağırması üzerine hastaneye götürülen sanatçının yapılan kontrollerinde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Ameliyata alınan Deniz Seki'nin operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

DENİZ SEKİ'YE NE OLDU?

Deniz Seki, Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Sanatçının kaygan zeminde ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yere düştüğü öğrenildi.

Kazanın ardından evde bulunan çalışma arkadaşı tarafından ambulans çağrıldı. Deniz Seki, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde sanatçının leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edildi.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Deniz Seki'nin operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sanatçının doktorları tarafından yakından takip edildiği ve bir süre dinleneceği belirtildi.

DENİZ SEKİ BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Deniz Seki'nin yaşadığı kazanın ardından bazı haberlerde sanatçının balkondan düştüğü yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak Seki'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Seki, balkondan düşmedi. Sanatçı, evinde kedi ve köpeklerine mama verdiği sırada kaygan zeminde ayağının kayması sonucu yere düştü. Böylece olayın balkondan düşme şeklinde gerçekleştiği yönündeki iddialar yalanlanmış oldu.

BALKONDAN DÜŞTÜ İDDİASI YALANLANDI

Deniz Seki'nin yaşadığı kazayla ilgili yapılan açıklamada, sanatçının balkondan düştüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığı vurgulandı. Seki'nin evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düştüğü ve çalışma arkadaşlarının yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu, doktorları tarafından yakından takip edildiği ve ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi. Deniz Seki'nin bir süre dinlenmesinin ardından yeniden sahne çalışmalarına dönmesi bekleniyor.

DENİZ SEKİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Deniz Seki'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, sanatçının ameliyatının başarılı geçtiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastanede yapılan tetkiklerde leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Seki, kısa süre içerisinde ameliyata alındı.

Başarılı geçen operasyonun ardından dinlenmeye alınan Deniz Seki'nin doktorları tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, bir süre dinlenmesinin ardından yeniden sahnede sevenleriyle buluşması bekleniyor.