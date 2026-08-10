Deniz Seki sağlık durumu ne, neden ameliyata alındı, Deniz Seki balkondan mı düştü?

Deniz Seki’nin ameliyat haberinin ardından hayranları, sanatçının neden ameliyat edildiğini ve sağlık durumunun iyi olup olmadığını sorgulamaya başladı. Sosyal medyada ortaya atılan “ Deniz Seki balkondan mı düştü?” iddiası da gündem olurken, Seki’nin yaşadığı sağlık sorununa ilişkin detaylar merak ediliyor.

DENİZ SEKİ SAĞLIK DURUMU NASIL? AMELİYATA NEDEN ALINDI, BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saatlerinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Balkona çıkmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düşen Seki’nin yapılan kontrollerinde kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Kazanın ardından ameliyata alınan Deniz Seki’nin sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

DENİZ SEKİ BALKONDAN MI DÜŞTÜ?

Deniz Seki’nin İstanbul’daki evinde kaza geçirdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Seki, gece saatlerinde balkona çıkmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu düştü. Yaşanan kazanın ardından çalışma arkadaşı Cemal Günbaş tarafından ambulans çağrıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Deniz Seki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ünlü sanatçının geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili gelişmeler merak konusu oldu.

DENİZ SEKİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Deniz Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlendi. Kazanın ardından gerekli müdahalelerin yapılması için Seki’nin ameliyata alındığı bildirildi.

Ünlü şarkıcının geçirdiği kaza nedeniyle yaşadığı yaralanmaların tedavisi sürerken, operasyonunun yaklaşık bir saat içerisinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

DENİZ SEKİ NEDEN AMELİYATA ALINDI?

Deniz Seki, evinde geçirdiği kaza sonrası yapılan kontrollerde kalça kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine ameliyata alındı. Omurgasında da zedelenme bulunan sanatçının tedavisine hastanede devam edildiği belirtildi.

Seki’nin ameliyat sonrası sağlık durumuna ilişkin yeni bilgilerin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor. Hayranları ise sosyal medya üzerinden ünlü sanatçı için geçmiş olsun mesajları yayımlıyor.