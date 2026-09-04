Başakşehir Galatasaray maçında adı öne çıkan Deniz Dilmen’in kim olduğu merak ediliyor. Özellikle genç kalecinin yaşı, doğum tarihi ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler, “ Başakşehir kalecisi Deniz kim, Deniz Dilmen kaç yaşında?” sorularına yanıt arıyor.

DENİZ DİLMEN KİMDİR?

Başakşehir’in genç kalecilerinden Deniz Dilmen, futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. “Deniz Dilmen kimdir, Başakşehir kalecisi Deniz kim, kaç yaşında, doğum tarihi ne?” soruları özellikle maç kadrolarının açıklanmasının ardından araştırılıyor. Genç file bekçisi, Başakşehir altyapısından yetişerek profesyonel futbol kariyerine adım attı.

DENİZ DİLMEN KAÇ YAŞINDA?

Deniz Dilmen’in doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda farklı bilgiler yer alabiliyor. Başakşehir altyapısından yetişen genç kaleci, kulübüyle 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı. Daha sonra sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatıldı.

DENİZ DİLMEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Dilmen, kariyerini Başakşehir altyapısında sürdürdükten sonra A takım seviyesine yükseldi. Genç kaleci, 2025-2026 sezonunda gelişimini sürdürmesi amacıyla Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’a kiralandı.

DENİZ DİLMEN'İN FUTBOL KARİYERİ

Kalecilik mevkisinde görev yapan Deniz Dilmen, genç yaşına rağmen profesyonel futbol deneyimi bulunan oyuncular arasında bulunuyor. Başakşehir’in altyapısından yetişen file bekçisi, kulübün gelecek vadeden kalecileri arasında gösteriliyor.