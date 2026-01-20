Deniz Akkaya tutuklandı mı, neden tutuklandı? Deniz Akkaya hangi cezaevinde?

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hükmedilen 3 günlük zorlama hapis cezası kesinleşince tutuklandı. Peki, Deniz Akkaya neden tutuklandı? Deniz Akkaya hangi cezaevinde? Detaylar...

DENİZ AKKAYA TUTUKLANDI MI?

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, hakkında hükmedilen zorlama hapis cezasının kesinleşmesiyle birlikte cezaevine gönderildi. Mahkeme kararı doğrultusunda Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Dosyaya ilişkin detaylar, Deniz Akkaya ile sunucu Seda Akgül arasında uzun süredir devam eden hukuki süreçle bağlantılı. Mahkeme, Akkaya'nın Seda Akgül'e yönelik tedbir kararını ihlal ettiğini tespit ederek, cezanın uygulanmasına karar verdi.

DENİZ AKKAYA NEDEN TUTUKLANDI?

Deniz Akkaya'nın tutuklanmasının temel nedeni, Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal etmesidir. Mahkeme, sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmamasına rağmen Akkaya'nın bu karara uymadığı ve paylaşımlarına devam ettiği belirledi.

Bu ihlal sonucunda mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Akkaya, karara yaptığı itirazın reddedilmesiyle birlikte cezası kesinleşti ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme, ayrıca Akkaya'ya 2 ay süreyle Seda Akgül'e sosyal medya dahil hiçbir şekilde paylaşım yapmama yasağı getirmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE DURUMUN DETAYLARI

Süreç boyunca Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Bazı iddialara göre hesapları bir yakını tarafından kullanıldı, ancak mahkeme açısından esas olan, Akkaya'nın doğrudan tedbir kararına uymamasıdır.

Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasındaki anlaşmazlık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargıya taşınmıştı. Akgül, Akkaya'nın kendisine yönelik hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı niteliğindeki paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

DENİZ AKKAYA HANGİ CEZAEVİNDE?

Kesinleşen karar sonrası Deniz Akkaya, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Burada 3 günlük zorlama hapis cezasını infaz eden Akkaya, ceza süresi boyunca cezaevinde tutuldu.