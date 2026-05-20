DENEYAP sınav sonuçları 2026 ( TAM İSİM LİSTESİ) DENEYAP sınav sonuçlarına nereden bakılır? DENEYAP sınav açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürütülen DENEYAP Türkiye Projesi’nde 2026 yılı öğrenci seçme süreci yoğun ilgiyle tamamlandı. Türkiye genelinde teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı DENEYAP E-Sınav maratonu, bu yıl rekor başvuru sayılarına ulaştı. 81 ilde gerçekleştirilen sınavlara yaklaşık 182 bin 800 öğrenci başvuru yaptı. 10 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler şimdi sonuç tarihine odaklandı. Özellikle “DENEYAP sınav sonuçları açıklandı mı?”, “DENEYAP sonuçları ne zaman duyurulacak?” ve “DENEYAP sınav sonuçlarına nereden bakılır?” soruları internet aramalarında öne çıkmaya başladı.

2026 yılı DENEYAP E-Sınav sonuçlarının, kurum tarafından paylaşılan resmi takvime göre 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor. Ancak süreç yönetimine bağlı olarak tarihlerde değişiklik yapılabileceği de özellikle belirtiliyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, DENEYAP Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden isim listelerine ve bireysel sonuç ekranlarına ulaşabilecek. Şu an itibarıyla resmi sonuç listesi yayımlanmış değil. Kurum tarafından açıklama yapıldığında tam isim listesi ve sonuç ekranı erişime açılacak.

Bu süreçte öğrencilerin yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmeleri önem taşıyor. Sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış bilgiler yerine, DENEYAP Türkiye’nin resmi açıklamaları esas alınmalı.

DENEYAP SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

DENEYAP Türkiye sınav sonuçları ve tüm resmi duyurular, DENEYAP Türkiye Resmi İnternet Sitesi üzerinden yayımlanacak.

Aday öğrenciler sonuç sorgulama ekranına erişmek için şu adımları takip edebilecek:

DENEYAP Türkiye resmi internet sitesine giriş yapılacak.

Ana sayfada yer alan “Sonuçlar” veya “Duyurular” bölümü takip edilecek.

Öğrenci bilgileri ile sisteme giriş yapılarak sonuç ekranı görüntülenecek.

Başarılı olan adaylar, sonraki aşamalara ilişkin bilgilendirmeleri yine aynı platform üzerinden takip edebilecek.

Yetkililer, yoğunluk nedeniyle sonuç açıklama günlerinde sistemde kısa süreli erişim problemleri yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle öğrencilerin resmi açıklamaları düzenli aralıklarla kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

DENEYAP SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 DENEYAP E-Sınav sonuçları henüz resmi olarak açıklanmadı. Mevcut takvime göre sonuçların 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

DENEYAP Türkiye tarafından yapılan bilgilendirmede, süreç yoğunluğu veya teknik değerlendirmelere bağlı olarak takvimde güncelleme yapılabileceği ifade edildi. Bu nedenle adayların resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

Bu yıl gerçekleştirilen sınav organizasyonu, başvuru sayısındaki dikkat çekici artışla öne çıktı. Yaklaşık 182 bin 800 öğrencinin katılım sağladığı süreç, Türkiye genelinde teknoloji ve girişimcilik alanlarına olan ilginin giderek arttığını bir kez daha ortaya koydu.

DENEYAP Türkiye Projesi kapsamında seçilen öğrenciler; tasarım, robotik kodlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay teknolojileri gibi birçok farklı alanda eğitim alma fırsatı elde ediyor. Bu nedenle sonuç süreci, yalnızca öğrenciler için değil aileler açısından da büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte başarılı olan adayların sonraki eğitim ve uygulama aşamalarına ilişkin detayların da paylaşılması bekleniyor.