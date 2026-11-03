Demirovic Türk mü, aslen nereli, Ermedin Demirovic kimdir?

25 Mart 1998 doğumlu Ermedin Demirovic, 28 yaşında bir santrfor. Almanya, İspanya, Fransa ve İsviçre'de forma giyen oyuncu, 2024 yazında Stuttgart'a transfer oldu. Bosna-Hersek Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Demirovic'in Türkiye'de gündeme gelmesinin nedeni, Galatasaray'ın transfer listesinde adının geçmesiydi. Ancak oyuncu şu anda hâlâ Stuttgart forması giyiyor.

ERMEDİN DEMİROVİC KİMDİR?

Ermedin Demirovic, 25 Mart 1998'de dünyaya geldi ve forvet olarak görev yapıyor. Boyu 1,85 metre olan oyuncu, sağ ayağını kullanıyor. Hava toplarındaki etkinliği, fiziksel mücadeleden kaçınmaması ve ceza sahasındaki hareketliliğiyle tanınıyor. Kariyerinin önemli bölümünü Bundesliga'da geçiren Demirovic, Almanya dışında İspanya, Fransa ve İsviçre'de de forma giydi.

ERMEDİN DEMİROVİC TÜRK MÜ?

Hayır, Ermedin Demirovic Türk değil. Ailesi Bosna-Hersek kökenli olan oyuncu, Türk futbolseverler tarafından Galatasaray iddiaları nedeniyle araştırılıyor. Ancak ne ailesinin kökeni ne de milli takım tercihi Türkiye ile bağlantılı.

ERMEDİN DEMİROVİC ASLEN NERELİ?

Demirovic'in ailesi Bosna-Hersek'ten geliyor. Futbolcunun doğum yeri birçok kaynakta Almanya'nın Hamburg kenti olarak yer alıyor. Bazı istatistik sitelerinde doğum yeri Saraybosna olarak gösterilse de Türkçe ve Almanca kaynakların çoğu Hamburg'da doğduğunu belirtiyor. Futbol eğitimini Almanya'da alan oyuncunun milli kimliği ise Bosna-Hersek.

ERMEDİN DEMİROVİC MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demirovic, Bosna-Hersek'i tüm gençlik kategorilerinde temsil etti. 2021'den itibaren A Milli Takım kadrolarında yer almaya başladı. Bosna-Hersek formasıyla 43 maça çıkıp 4 gol attığı aktarılıyor. Haziran 2026'da da ülkesinin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Demirovic, Bosna-Hersek'in efsane ismi Edin Dzeko'yu idol olarak gördüğünü ve onunla aynı takımda oynamayı hayal ettiğini söylemişti.

ERMEDİN DEMİROVİC STUTTGART'A NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

VfB Stuttgart, Demirovic'i 16 Temmuz 2024'te kadrosuna kattı. Bosnalı forvet, 2024-2025 sezonunda tüm kulvarlarda 49 maça çıkıp 17 gol ve 6 asist üretti. Sözleşmesinin 2028 yılına kadar sürdüğü belirtiliyor.

ERMEDİN DEMİROVİC GALATASARAY'A TRANSFER OLDU MU?

Demirovic'in adı yaz aylarında Galatasaray ile anıldı. Bazı haberlerde sarı-kırmızıların Stuttgart'a 15 milyon euroluk teklif yaptığı ve rakamı yükselttiği öne sürüldü. Ancak transferin gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama yok ve oyuncu Stuttgart formasıyla sahada olmaya devam ediyor.

ERMEDİN DEMİROVİC'İN AİLE HAYATI

Demirovic'in eşinin adı Sandra Demirovic. Çiftin Leana adında bir kız çocuğu olduğu aktarılıyor.