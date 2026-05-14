DEMET ÖZDEMİR'İN CANNES KIYAFETİ: Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Demet Özdemir, Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıya damga vuran tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih ettiği şık ve iddialı kıyafet sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncu yeniden gündemin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Bu görüntülerin ardından “Demet Özdemir kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” soruları merak konusu olurken, kariyerine dair detaylar da yeniden araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir, Türk oyuncu ve eski dansçıdır. 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’de doğmuştur. Televizyon kariyerine 2013 yılında başlamış, zaman içinde hem dizi hem de sinema projelerinde yer alarak Türkiye’nin en tanınan oyuncuları arasında yer almıştır. “Sana Bir Sır Vereceğim”, “No: 309”, “Erkenci Kuş”, “Doğduğun Ev Kaderindir”, “Adım Farah” ve “Eşref Rüya” gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır.

DEMET ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA?

1992 doğumlu olan Demet Özdemir, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

DEMET ÖZDEMİR NERELİ?

Demet Özdemir, Kocaeli doğumludur ve Türk vatandaşıdır.

DEMET ÖZDEMİR’İN KARİYERİ

Demet Özdemir kariyerine dans ederek başlamış, Bengü’nün dans ekibinde ve Efes Kızları kadrosunda yer almıştır. Daha sonra oyunculuk eğitimleri alarak televizyon dünyasına geçiş yapmıştır. İlk önemli çıkışını “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle yapmış, ardından “Kurt Seyit ve Şura”, “Çilek Kokusu”, “No: 309” ve “Erkenci Kuş” gibi projelerde başrol oynamıştır.

Sinema ve dijital platformlarda da yer alan Özdemir; “Aşk Taktikleri”, “Dünyayla Benim Aramda” ve “Aşk Taktikleri 2” gibi yapımlarda rol almıştır. Son yıllarda ise “Adım Farah” ve “Eşref Rüya” dizilerindeki performanslarıyla uluslararası ödüller de kazanarak kariyerini sürdürmektedir.