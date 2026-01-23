DEM Parti saç örme olayı nedir? DEM Partililer neden saç örme akımı başlattı?

Sosyal medyada ve siyasi gündemde dikkat çeken bir eylem, DEM Parti'nin saç örme olayı oldu. Parti milletvekilleri, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla protesto başlattı. Peki, DEM Parti'nin saç örme olayı nedir? DEM Partililer neden saç örme akımı düzenledi? Detaylar...

DEM PARTİ'NİN SAÇ ÖRME OLAYI NEDİR?

DEM Parti'nin saç örme olayı, Suriye'de yaşanan bir gelişmeye tepki olarak ortaya çıktı. Olay, Suriye'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine dayanıyor.

DEM Parti milletvekilleri, bu duruma karşı sembolik bir protesto yöntemi olarak saç örme eylemi başlattı. Eylem kapsamında, milletvekilleri saçlarını örerek sosyal medya üzerinden paylaştılar.

DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kadınların başlattığı bu saç örme eylemine destek vererek, kendi saçlarını ördüğü bir video paylaştı.

DEM PARTİLİLER NEDEN SAÇ ÖRME AKIMI DÜZENLEDİ?

DEM Partililer neden saç örme akımı düzenledi? sorusunun yanıtı, Suriye'deki YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine verdikleri tepkide yatıyor.