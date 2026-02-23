Türkiye siyasetinde son dönemde kulisleri hareketlendiren iddiaların odağında DEM Parti yer alıyor. Türkiye'deki yeni siyasi süreçle birlikte partinin kapsamlı bir yenilenme kararı aldığı ve bu kapsamda isim değişikliğine gideceği öne sürüldü. Peki, DEM Parti isim mi değiştirecek? DEM Parti'nin yeni ismi ne olacak? Detaylar...

DEM PARTİ İSİM Mİ DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye'deki siyasi atmosferde yaşanan gelişmelerle birlikte DEM Parti'nin kurumsal yapısında kapsamlı bir yenilenme sürecine gireceği ileri sürüldü.

İddiaya göre yeni dönemde siyaset tek çatı altında yürütülecek. Bu kapsamda başta Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olmak üzere bileşen kurumların kapatılacağı öne sürüldü.

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın ve yayın organlarında partimizin ismini değiştireceği, bileşen hukukumuzun ve eş genel başkanlarımızın değişeceği konusunda haberler çıkmıştır"

Açıklamanın devamında ise şu net ifadeye yer verildi:

" Söz konusu haberlere dair Partimizin yetkili kurullarında herhangi bir değerlendirme ve tartışma yapılmamıştır"

Bu açıklama, iddiaların henüz parti organlarında resmi olarak ele alınmadığını ortaya koydu.