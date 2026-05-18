Delikanlı 7. bölüm CANLI izleme linki var mı, Delikanlı final bölümü nereden, hangi kanaldan izlenir?

Delikanlı dizisinin ilk bölümünü canlı izlemek isteyenler için kanal bilgisi ve yayın detayları netleşmeye başladı. Diziyi televizyon ekranlarından takip etmek ya da internet üzerinden canlı izleme linkine ulaşmak isteyen izleyiciler, Delikanlı’nın yayınlandığı kanalın resmi sitesi ve dijital platformlarını merak ediyor. İşte Delikanlı 7. bölüm izleme seçenekleri ve tüm detaylar…

DELİKANLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

İstanbul’un arka sokaklarında geçen güçlü bir hayat hikâyesini ekranlara taşıyan Delikanlı, izleyiciyi derin bir dram ve aksiyonla buluşturuyor. Dizinin merkezinde yer alan Yusuf, ailesine sahip çıkmaya çalışan, adaletsizliklere karşı dimdik duran genç bir adamdır. Çocukluk aşkı Hazan ile sade bir yaşam hayal ederken, hayat onu hiç beklemediği şekilde yeraltı dünyasının karanlık yüzüyle tanıştırır. Yıllar sonra farklı bir kimlikle geri dönen Yusuf için artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Geçmişin izleri, saklanan sırlar ve intikam duygusu, onu hem kalbiyle hem de kaderiyle yüzleşmeye zorlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf ve Dila’nın ilişkisi yeni bir döneme girerken, Hazan geçmişe saplanıp kalır ve Yusuf’u Dila’dan vazgeçirmek için elinden geleni yapar. Ancak Yusuf, Hazan’ın tüm çabasına rağmen evlilik kararından geri adım atmaz. Uçurum kenarında Yusuf ve Hazan’ı birlikte gören Sarp’ın ise içindeki öfke ve şüphe giderek büyür. Yine de temkinli davranmayı seçer ve eve geri döner. Kız isteme töreninde Yusuf’un gecikmesi ve ortadan kaybolması, Kızılhan ailesindeki gerilimi artırır. Herkesin gelmesiyle kısa süreli bir rahatlama yaşansa da Sarp gördüklerinin etkisinden çıkamaz. Yusuf ise durumu toparlayarak Dila’yı gerçekten sevdiğini ve onunla yeni bir hayat kurmak istediğini söyler. Zühre bu evliliğe onay verirken, Sarp da öfkesini bastırıp kardeşinin mutluluğu için ilişkiye razı olur. Gecenin sonunda Hazan’ın Yusuf’la görüşmesini kabullenemeyen Sarp, kontrolünü kaybetmeye başladığını hissettirir ve Hazan’la yüzleşir.. Hazan çok korksa da durumu toparlar. Ertesi gün Hazan’ı göl evine götürmeye karar veren Sarp’ın yanında taşıdığı tüfek ve üstü kapalı tehditleri Hazan’ı korkutur. Hazan yardım istemeye çalışsa da Yusuf ilk başta ona inanmaz. Ancak Dila’dan Sarp ve Hazan’ın göl evine gittiğini öğrenince endişelenir ve kötü bir şey olacağını düşünerek peşlerine düşer.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Başrollerde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş yer alıyor. Kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

• Mert Ramazan Demir – Yusuf

• Melis Sezen – Hazan

• Salih Bademci – Sarp

• Mina Demirtaş – Dila

• Onur Ünsal – Kamer

• Zehra Barto – Elmas

• Velatnu Aydın – Murat

• Devrim Yakut – Zühre

• Zamire Zeynep Özdemir – Nazan

• Ergun Kuyucu – Hüsnü

• Mine Teber – Meryem

• Elçin Atamgüç – Makbule

• Kerimcan Kamal – Tahsin

• Tuana Naz Tiryaki – Elif

• Fırat Altunmeşe – Saffet

DELİKANLI 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Delikanlı dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyenler için yayın adresi belli oldu. Dizi, ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kaçıranlar ise kanalın resmi yayın platformları üzerinden bölümü tekrar izleme fırsatı bulabiliyor.

DELİKANLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul’un tarihi ve dokusuyla öne çıkan semtlerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Balat ve Fener çevresinde yapılan çekimler, hikâyeye gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer kazandırıyor. Renkli sokaklar, tarihi yapılar ve mahalle kültürü, dizinin duygusal derinliğini güçlendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fragmanı yayında. Sarp adım adım Delikanlı’nın peşine düşerken, Yusuf ise ailesini korumak için Sarp’a gözdağı veriyor. Geçmişin perdesi aralandıkça Dila, Sarp’ın Yusuf’a yaptığı kötülükleri sorgulamaya başlıyor; Yusuf ise bir Kızılhan olmasına rağmen Dila’yı kendi ailesine karşı savunuyor. Hazan’ın mahalleye ani dönüşü dengeleri sarsarken, Zühre’nin Miran’a söylediği “Sen de bir Kızılhansın” sözü gerilimi zirveye taşıyor. Tanıtımın finalinde ise Yusuf’un ailesi ve sevdiği kadınla aynı sofrada buluşması, fırtınaların ardından gelen mutluluğun habercisi oluyor.