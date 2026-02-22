Davut Dakul Çelik kimdir, Davut Dakul Çelik hangi takımlı, Fenerbahçeli mi, Galatasaraylı mı?

Kamuoyunda adı tartışmalarla birlikte anılmaya başlayan Davut Dakul Çelik'in futbol takımı tercihi netlik kazanmaya başladı. Davut Dakul Çelik hangi takımlı, Fenerbahçe mi Galatasaray mı soruları arama motorlarında üst sıralara çıkarken, sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamaları bu konuda ipuçları veriyor. Detaylar haberimizde…

DAVUT DAKUL ÇELİK KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan Davut Dakul Çelik, İzmir bölgesi klasman hakemleri arasında yer almaktadır. Hakemlik kariyerine alt liglerde başlayan Çelik, yıllar içinde sergilediği istikrarlı performansla Üst Klasman Hakemi seviyesine yükselmiştir. Türk futbolunda özellikle alt liglerde yönettiği karşılaşmalarla dikkat çeken isimlerden biri olmuştur.

PROFESYONEL LİGLERDE KAÇ MAÇ YÖNETTİ?

Davut Dakul Çelik, profesyonel liglerde bugüne kadar toplam 134 karşılaşmada görev aldı. Kariyeri boyunca yalnızca orta hakem olarak değil, Video Yardımcı Hakem (VAR) görevinde de birçok müsabakada yer aldı. Son olarak 15 Şubat 2026 tarihinde oynanan Pendikspor – Sarıyer karşılaşmasında düdük çaldı.

LİGLERE GÖRE MAÇ DAĞILIMI

Davut Dakul Çelik'in yönettiği maçlar lig bazında incelendiğinde şu tablo ortaya çıkıyor:

• 1. Lig: 38 maç

• 2. Lig: 33 maç

• 3. Lig: 41 maç

• Bölgesel Amatör Lig: 11 maç

• Türkiye Kupası: 9 maç

Bu karşılaşmalarda 59 ev sahibi galibiyeti, 30 beraberlik ve 43 deplasman galibiyeti yaşandı. İstatistikler, Çelik'in farklı lig seviyelerinde düzenli olarak görev aldığını gösteriyor.

KART İSTATİSTİKLERİ NE SÖYLÜYOR?

Hakemlik kariyeri boyunca disiplin konusunda dengeli bir grafik çizen Davut Dakul Çelik, toplamda:

• 636 sarı kart

• 27 kırmızı kart

gösterdi. Bu veriler maç başına ortalama 4,7 sarı kart ve 0,2 kırmızı kart anlamına geliyor.

Kartların takım bazlı dağılımı ise şöyle:

• Ev sahibi takımlar: 323 sarı, 12 kırmızı kart

• Deplasman takımları: 313 sarı, 15 kırmızı kart

Bu tablo, kart dağılımında belirgin bir taraf farkı olmadığını ortaya koyuyor.

SEZON SEZON HAKEMLİK PERFORMANSI

2013-2014 sezonunda profesyonel liglerde görev almaya başlayan Davut Dakul Çelik, yıllar içinde istikrarlı şekilde maç yönetmeye devam etti.

• 2020-2021: 15 maç

• 2023-2024: 14 maç

• 2024-2025: 13 maç

• 2025-2026: Şu ana kadar 12 maç

Bu istatistikler, Çelik'in her sezon aktif olarak sahada yer aldığını gösteriyor.

DAVUT DAKUL ÇELİK HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Hakemlerle ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tuttukları takımlar oluyor. Ancak profesyonel hakemlik ilkeleri gereği bu tür bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıyor. Davut Dakul Çelik'in hangi takımı tuttuğuna dair resmi veya doğrulanmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.