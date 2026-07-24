Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek Galatasaray'da açıklanan kamp kadrosunda Davinson Sanchez'in bulunmaması dikkat çekti. Tecrübeli stoperin yokluğu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Davinson Sanchez neden kamp kadrosunda yok?

DAVINSON SANCHEZ NEDEN KAMP KADROSUNDA YOK?

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Avusturya kampı için açıkladığı oyuncu kadrosunda Davinson Sanchez'in yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların gündemine oturdu. Deneyimli Kolombiyalı stoperin kamp kafilesine dahil edilmemesi sonrası, "Davinson Sanchez neden kamp kadrosunda yok?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda yer almayan isimlerden biri de Halil Dervişoğlu oldu. Kulüp tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Davinson Sanchez'in geleceğiyle ilgili transfer iddiaları da yeniden gündeme geldi.

DAVINSON SANCHEZ NEDEN KAMP KADROSUNDA YOK?

Galatasaray'ın açıkladığı Avusturya kamp kadrosunda Davinson Sanchez'e yer verilmedi. Son dönemde İtalya Serie A ekiplerinden Como ile transfer söylentileriyle gündeme gelen Kolombiyalı savunmacının neden kadroya alınmadığı konusunda kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılı yönetimin veya teknik heyetin konuya ilişkin açıklama yapması beklenirken, oyuncunun kamp dışında kalmasının nedeni netlik kazanmadı. Bu durum transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında değerlendirilse de şu ana kadar resmi bir doğrulama bulunmuyor.

HALİL DERVİŞOĞLU DA KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da kamp kadrosuna alınmayan bir diğer isim Halil Dervişoğlu oldu. Ayrıca TFF'ye ismi bildirilmeyen oyuncular arasında yer alan Halil Dervişoğlu'nun da Avusturya kampına götürülmemesi dikkat çekti.

Öte yandan TFF listesinde isimleri bulunmayan Victor Nelsson, Elias Jelert ve Metehan Baltacı'nın kamp kadrosunda yer alması ise taraftarların dikkatini çeken detaylardan biri oldu.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Davinson Sanchez'in kamp kadrosunda bulunmamasıyla ilgili Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün önümüzdeki günlerde oyuncunun sağlık durumu, transfer süreci veya teknik tercih nedeniyle mi kadroya alınmadığı konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI OYUNCU LİSTESİ

Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Mario Lemina.