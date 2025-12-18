Haberler

Davinson Sanchez Başakşehir maçında neden yok?

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Galatasaray ile Rams Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı, şifresiz olup olmayacağı ve sahaya çıkacak ilk 11'ler gibi detayları araştırıyor. Ayrıca Davinson Sanchez'in kadroda yer almamasının nedeni de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor.

Galatasaray, ZTK kapsamında Rams Başakşehir'i konuk etmeye hazırlanırken gözler hem maç yayınına hem de kadro tercihlerine çevrildi. Sporseverler müsabakanın yayın bilgileriyle birlikte resmi kadroları öğrenmek isterken, Davinson Sanchez'in neden Başakşehir karşısında forma giymediği sorusuna da yanıt arıyor.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak Galatasaray – Rams Başakşehir karşılaşması futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Mücadele, kanaldan canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI ATV CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Galatasaray ile Rams Başakşehir arasındaki kupa mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kritik karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY – RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadele, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

DAVİNSON SANCHEZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA NEDEN YOK?

Davinson Sanchez yedekler arasında yer alıyor.

Osman DEMİR
