Daveigh Chase neden öldü, Halka filmi Samara öldü mü?

Popüler kültürde bıraktığı izlerin yanı sıra Disney'in efsanevi yapımı "Lilo ve Stiç" filmindeki Lilo karakterine verdiği sesle de milyonların çocukluk kahramanı olan Daveigh Chase, Los Angeles'ta kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Genç yıldızın vefatının ardından Halka serisinin hayranları internet sitelerinde "Samara karakterini oynayan oyuncunun hastalığı neydi, Daveigh Chase ne zaman öldü?" sorgularını gerçekleştirmeye başladı. Ünlü aktrisin erkek arkadaşı tarafından basına duyurulan acı tablonun perde arkasını, sepsise kadar uzanan sağlık sürecini ve sinema dünyasını yasa boğan son dakika gelişmelerini haberimizin içeriğinden okuyabilirsiniz.

HALKA FİLMİNİN SAMARA'SI DAVEIGH CHASE NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü oyuncu Daveigh Chase’in ölümüne yol açan süreç, son dönemde yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla başladı. Erkek arkadaşı Roy Hernandez tarafından yapılan açıklamaya göre; genç yıldız ilk olarak menenjit hastalığına yakalandı. Menenjitin ardından kanında ciddi enfeksiyonlar meydana gelen Chase’in vücudunda sepsise (kan zehirlenmesi) bağlı olarak çoklu organ yetmezliği gelişti ve tüm yaşam fonksiyonları durdu. Hastanede tedavi gördüğü esnada durumu kritikleşen oyuncu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ERKEK ARKADAŞINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM: GOFUNDME SAYFASI AÇILMIŞTI

Daveigh Chase hastanede yaşam mücadelesi verirken, erkek arkadaşı Roy Hernandez’in genç oyuncu için yardım platformu GoFundMe üzerinde bir bağış sayfası açtığı ortaya çıktı. Durumun ciddiyetini hayranlarıyla paylaşan Hernandez, doktorların kendisine "Çok fazla zamanı kalmamış olabilir" dediğini aktardı. Hayatında "bir ışık" olarak tanımladığı Chase’in son günlerini huzur içinde geçirmesini istediğini belirten Hernandez, "Onun tek istediği birlikte yaşayabileceğimiz, kendimizi güvende ve mutlu hissedeceğimiz bir yuvaydı" ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD YILLARININ ARDINDAN GELEN ZORLU HAYAT

1990 doğumlu olan Daveigh Chase, çocuk yaşta adım attığı Hollywood kariyerinde büyük başarılara imza atmıştı. "Ruhların Kaçışı" (Spirited Away), "Donnie Darko" ve "The Ring" (Halka) gibi dev yapımlarda rol alan aktris, Halka filmindeki efsanevi performansıyla MTV Film Ödülleri'nde "En İyi Kötü Karakter" ödülünün de sahibi olmuştu. Ancak parıltılı Hollywood yıllarının ardından Chase’in hayatı tepe taklak oldu. Son yıllarında ciddi zorbalıklara maruz kaldığı, ailesiyle bağlarının koptuğu ve psikolojik olarak büyük bir mutsuzluk yaşadığı belirtilen oyuncunun, ölümcül enfeksiyon öncesinde (haziran ayı başlarında) yetersiz beslenme nedeniyle de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DÜNYAYI TEHDİT EDEN TEHLİKE: SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

Daveigh Chase’in 35 yaşında hayatını kaybetmesine neden olan sepsis, tıp dünyasında en tehlikeli klinik tablolardan biri olarak kabul ediliyor. Halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen sepsis; vücuttaki bir enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin kontrolden çıkarak aşırı bir tepki vermesi durumudur. Enfeksiyon kan yoluyla tüm vücuda yayıldığında, bağışıklık sistemi kendi hücre, doku ve organlarına zarar vermeye başlar. Müdahalede gecikildiğinde doğrudan organ iflasına ve Daveigh Chase vakasında olduğu gibi ne yazık ki ölümcül sonuçlara yol açar.