Darülaceze paralı mı, Darülaceze ücretli mi? Darülaceze nerede, Darülaceze amacı nedir?

Sosyal hizmet alanında önemli kurumlardan biri olan Darülaceze’nin faaliyetleri ve sunduğu imkanlar araştırılmaya devam ediyor. Darülaceze’ye kimlerin kabul edildiği, hizmetlerin ücretli olup olmadığı ve kurumun nerede bulunduğu merak konusu olurken, “ Darülaceze paralı mı, Darülaceze ücretli mi?” sorusuna yanıt aranıyor. İşte Darülaceze hakkında merak edilenler…

DARÜLACEZE PARALI MI, DARÜLACEZE ÜCRETLİ Mİ?

Darülaceze, yaşlı, engelli, hasta, çocuk ve kimsesiz bireylere yönelik bakım, barınma, sağlık ve rehabilitasyon hizmetleriyle Türkiye'nin en köklü sosyal hizmet kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Kuruma ilişkin araştırma yapan vatandaşlar ise özellikle “Darülaceze paralı mı?”, “Darülaceze ücretli mi?” ve “Darülaceze’ye kimler kabul ediliyor?” sorularına yanıt arıyor.

Darülaceze Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğine sahip özel bütçeli bir kamu idaresi olarak faaliyet gösteriyor. Kurumun resmi açıklamalarında, ihtiyaç sahiplerine kapasitesi ölçüsünde bakım, barınma, rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri sunulduğu belirtiliyor. Ancak Darülaceze bünyesinde farklı hizmet modelleri bulunduğu için tüm hizmetlerin ücretlendirme koşulları aynı değil.

DARÜLACEZE PARALI MI?

Darülaceze'nin geleneksel sosyal hizmet modelinde, kurumun şartlarını taşıyan ihtiyaç sahiplerine bakım, barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri sunuluyor. Kurumun bütçesi; bağışlar, gayrimenkul kira gelirleri ve diğer gelirlerden oluşturuluyor ve bu kaynakların kurum sakinlerinin ihtiyaçları için kullanıldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nde özel hizmet modelleri de bulunuyor. Örneğin Özel Darülaceze Şefkat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, özel bir yaşam ve destek merkezi olarak hizmet veriyor. Ayrıca belirli şartlarla bağış karşılığında konaklama, beslenme, bakım ve ömür boyu sağlık güvencesi sunulan modeller de mevcut.

Bu nedenle “Darülaceze tamamen ücretli” veya “Darülaceze'nin bütün hizmetleri ücretsiz” şeklinde tek bir ifade kullanmak doğru olmaz. Ücretlendirme, başvurulan hizmet ve merkezin niteliğine göre değişebiliyor.

DARÜLACEZE NEREDE?

Darülaceze Başkanlığı bugün İstanbul'da iki önemli yerleşkede hizmet veriyor. Bunlardan ilki, kurumun tarihi merkezi olan Okmeydanı Tarihi Yerleşkesi. Yerleşke, Şişli'nin Okmeydanı bölgesinde, Darülaceze Caddesi No:51 adresinde bulunuyor.

Diğer önemli merkez ise Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri. Arnavutköy'deki bu yeni nesil sosyal yaşam kampüsü, ileri yaş grubundaki bireylere yönelik bakım, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal hizmetleri bir arada sunuyor.

DARÜLACEZE'NİN AMACI NEDİR?

Darülaceze, Sultan II. Abdülhamid'in iradesiyle 1895 yılında, toplumun korunmaya ve bakıma ihtiyaç duyan bireylerine insan onuruna yakışır bir yaşam sunmak amacıyla kuruldu. Kurumun tarihî misyonu; kimsesiz, hasta, yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin korunması ve barındırılması üzerine şekillendi.

Günümüzde ise Darülaceze'nin hizmet alanı yalnızca barınmayla sınırlı değil. Kurum; bakım, sağlık, rehabilitasyon, psikososyal destek ve toplumsal yaşama katılım gibi farklı alanlarda hizmet sunuyor. Resmî açıklamalara göre amaç, sakinlere yalnızca bakım sağlamak değil, güvenli ve onurlu bir yaşam ortamı oluşturmak.

DARÜLACEZE'YE KİMLER KABUL EDİLİYOR?

Darülaceze'ye kabul sürecinde kişinin yaşı, sağlık durumu, sosyal güvencesi, ekonomik koşulları ve kendisine bakabilecek yakınının bulunup bulunmadığı gibi kriterler değerlendiriliyor.

Kurumun güncel başvuru bilgilerinde; yaşlılık durumunda bulunan, kendine bakamayacak düzeyde fiziksel engeli olan, sosyal güvencesi bulunmayan ve bakıma muhtaç bireylerin başvurularının değerlendirildiği belirtiliyor. Başvurular kişinin kendisi tarafından yapılabildiği gibi yakınları veya resmî kurumlar aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

DARÜLACEZE'DE HANGİ HİZMETLER VERİLİYOR?

Darülaceze'de sakinlerin barınma, beslenme, giyinme, sağlık ve bakım ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun yanında rehabilitasyon ve psikososyal destek çalışmaları da yürütülüyor.

Okmeydanı Yerleşkesi'nde yetişkin bakım bloklarının yanı sıra çocuk bakım ünitesi, poliklinik ve klinik hizmet binası, rehabilitasyon alanları ve çeşitli sosyal imkanlar bulunuyor. Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nde ise yaşlılara yönelik daha kapsamlı bakım, sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor.

DARÜLACEZE HAKKINDA KISACA

Darülaceze, 1895'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet sunan köklü bir kamu kurumudur. İstanbul'da Okmeydanı ve Arnavutköy'deki yerleşkeleriyle faaliyet gösteren kurumda, başvuru sahibinin sosyal ve sağlık koşulları değerlendirilerek uygun hizmet modeli belirleniyor.

“Darülaceze paralı mı?” sorusunun yanıtı ise hizmet türüne göre değişiyor. Geleneksel Darülaceze hizmetleri ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek anlayışıyla yürütülürken, Arnavutköy'de özel ve bağış karşılığı sunulan bazı hizmet modelleri de bulunuyor.