Danla Bilic neden hastaneye kaldırıldı, Danla Bilic aquafilling mi yaptı?

Danla Bilic hakkında ortaya atılan sağlık iddiaları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar olayın perde arkasını merak etmeye başladı. Özellikle "Danla Bilic neden hastaneye kaldırıldı?" ve "Danla Bilic aquafilling mi yaptırdı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Danla Bilic'in sağlık durumuna ilişkin paylaşılan bilgiler ve gündeme gelen aquafilling iddialarının detayları.

DANLA BİLİC NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Danla Bilic’in, daha önce de ciddi sağlık sorunları yaşamasına neden olan Aquafilling uygulaması nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, Bilic’in sabah saatlerinde acil koduyla hastaneye yatırıldığı ve durumunun önceki süreçlere göre daha ciddi olduğu öne sürüldü.

Ünlü fenomenin sağlık durumuna ilişkin iddialar kısa sürede gündem olurken, hayranları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı.

AQUAFILLING İŞLEMİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI OLMUŞTU

YouTube videoları ve sosyal medya içerikleriyle Türkiye’nin en tanınan fenomenlerinden biri haline gelen Danla Bilic, geçmişte yaptığı açıklamalarda en büyük pişmanlığının Aquafilling işlemi olduğunu dile getirmişti.

Bilic, vücudunda oluşan komplikasyonlar nedeniyle daha önce defalarca ameliyat geçirdiğini açıklamış, sürecin fiziksel ve psikolojik olarak kendisini oldukça zorladığını belirtmişti.

7’NCİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAĞI İDDİASI

İddialara göre Danla Bilic, Aquafilling işleminin yol açtığı enfeksiyon ve benzeri sorunlar nedeniyle bugüne kadar 6 kez ameliyat geçirdi. Aynı rahatsızlığın yeniden ortaya çıktığı ve ünlü fenomenin 7’nci kez ameliyat masasına yatacağı öne sürüldü.

Tedaviyi yürütecek uzman doktorun şehir dışından geleceği iddiası da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak bu bilgilerin henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

DANLA BİLİC’TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ortaya atılan iddiaların ardından gözler Danla Bilic ve menajerlik ekibine çevrildi. Şu ana kadar ünlü fenomen cephesinden sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama veya yalanlama yapılmadı.

Takipçileri ise Bilic’in sosyal medya hesaplarını yakından takip ederek iyi haber beklemeyi sürdürüyor.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling, yaklaşık %97-98 oranında su ve %2-3 oranında kopoliamid adı verilen sentetik bir polimerden oluşan yarı kalıcı bir dolgu maddesidir. Genellikle göğüs büyütme, kalça şekillendirme ve asimetri düzeltme işlemlerinde kullanılır.

Bu hidrojel, su moleküllerini bağlayarak hacim kazandırır ve yaklaşık 5 ila 8 yıl kalıcılık vaat eder. Ancak uzun süre vücutta kalması nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıdığı yönünde uzman uyarıları bulunmaktadır.

UZMANLAR NEDEN UYARIYOR? AQUAFILLING’İN RİSKLERİ NELER?

Uzmanlara göre Aquafilling uygulamasının başlıca riskleri şunlar:

• Dokulara sızma ve göç etme: Jel zamanla uygulandığı bölgeden kayarak vücudun farklı bölgelerine yayılabilir.

• Kronik enfeksiyon ve apse: Vücut yabancı maddeyi tehdit olarak algılayabilir ve yıllar sonra bile enfeksiyon gelişebilir.

• Doku hasarı ve nekroz: Enfeksiyon nedeniyle sağlıklı dokular zarar görebilir ve doku ölümü meydana gelebilir.

• Temizlenme zorluğu: Jel dokuların içine yayıldığı için tamamen temizlenmesi oldukça güçtür ve hastalar birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kalabilir.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Danla Bilic’in sağlık durumuna ilişkin iddialar kamuoyunda büyük merak uyandırırken, gözler ünlü fenomenin yapacağı olası açıklamaya çevrildi. Şu an için hastaneye kaldırıldığı ve yeniden ameliyat olacağı yönündeki bilgiler iddia niteliği taşıyor ve resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.