“Daha 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” araması, özellikle dizinin yeni sezonuna dair ipuçları arayan izleyiciler arasında yoğun ilgi görüyor. 3. bölüme ait fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığına dair gelişmeler yakından takip edilirken, yapımın hikâyesine dair beklentiler de giderek artıyor. İzleyiciler, yeni bölüm öncesi gelecek tanıtım videosuyla ilgili resmi açıklamaları merakla bekliyor.

DAHA 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras, kardeşine gittikçe daha da yaklaşıyor.

Çok büyük bir gizemi çözen Aras, Serhat'ı açığa çıkardı!

DAHA 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Daha 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras’ın kardeşine dair bulduğu iz onu umutlandırmışken aldığı kötü bir haberle dünyası başına yıkılır. Teoman ise Aras’ın durumundan habersiz ona canını çok yakacak bir şey yapar ve aralarındaki ilişki hiç olmadığı kadar yüksek bir çatışmaya evrilir. Buna tanık olan Leyla ise önce Aras’a yüklense de sonrasında onu anlamak için çaba gösterir ama Aras’ın artık kendini kimseye anlatmak gibi bir derdi kalmamıştır. Bu durum Leyla’nın kendisini Aras’tan çekmesine neden olacaktır.

Aras ise her şeyi yitirdiğini düşündüğü bir esnada üstüne başı da belaya girecekken Teoman orada biter. İkisi için de aralarındaki ilişki bir kere daha tanımlanması zor bir noktada düğümlenir. Aras hayata yeniden umutla bakmasını sağlayan bir haber aldığında ise önce kardeşini arama yolunda kırdığı insanların kalbini kazanması gerekecektir. Teoman ise Aras ve Serhat arasında bir bağlantıdan şüphelenmiştir. Serhat’ı takip ederek sürdüğü iz onu bir kere daha şaşkınlığa sürükleyecektir.

DAHA 18. DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Nesrin Cavadzade ve Çağan Efe Ak yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran ve Cemal Toktaş gibi isimler bulunuyor.

Kadroyu tamamlayan diğer oyuncular arasında Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Hakan Meriçliler, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmetcan Özer ve Güneş Hayat da yer alıyor. Yapım, geniş oyuncu kadrosu ve dramatik hikâyesiyle dikkat çeken projeler arasında gösteriliyor.