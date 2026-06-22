Daha 17 nerede çekiliyor, Bodrum’da mı çekiliyor, Bodrum'un neresinde çekiliyor?

Yeni yapım “Daha 17” ile ilgili en çok sorulan sorular arasında çekim lokasyonları öne çıkıyor. İzleyiciler “Daha 17 Bodrum’un neresinde çekiliyor?” sorusuna yanıt ararken, dizinin sahil ve doğal mekanları dikkat çekti. Peki Daha 17 dizisi gerçekten Bodrum’da mı çekiliyor, hangi bölgeler kullanılıyor? İşte merak edilen çekim yerleri…

DAHA 17 DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? ÇEKİM YERLERİ NETLEŞTİ

Kanal D’nin yeni yapımlarından “Daha 17” dizisinin çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Dizi, tek bir lokasyonda değil, hikâyenin akışına göre farklı şehirlerde çekiliyor. Özellikle “Daha 17 nerede çekiliyor?” sorusu sosyal medyada en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

İSTANBUL’DA BAŞLAYAN HİKAYE DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin hikâyesi İstanbul’un yoğun ve hareketli atmosferinde başlıyor. Baş karakter Aras’ın yurt hayatı ve geçmişine dair ipuçları, İstanbul’un farklı bölgelerinde çekilen sahnelerle ekrana yansıtılıyor. Çekimlerin önemli bir bölümü Beykoz ve Sarıyer gibi semtlerde kurulan platolarda ve doğal mekanlarda gerçekleştiriliyor.

BOĞAZ VE TARİHİ DOKU ÖN PLANDA

İstanbul sahnelerinde özellikle şehrin tarihi dokusu ve boğaz hattı dikkat çekiyor. Yapım ekibi, karakterlerin geçmiş hikâyesini anlatırken İstanbul’un atmosferini güçlü bir görsel unsur olarak kullanıyor. Bu sahneler, dizinin dramatik yapısını destekleyen önemli bölümler arasında yer alıyor.

BODRUM ÇEKİMLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Dizinin ikinci önemli çekim merkezi ise Muğla’nın Bodrum ilçesi oldu. Fragmanlarda görülen lüks villalar ve deniz manzaralı sahnelerin büyük bölümü Bodrum’da çekiliyor. Özellikle Yalıkavak, Gümüşlük ve Bitez bölgeleri çekimlerde yoğun olarak kullanılıyor.

YALIKAVAK VE ÇEVRESİ ÖN PLANDA

Bodrum sahnelerinde en dikkat çeken lokasyonlardan biri Yalıkavak Marina ve çevresi oldu. Lüks yaşamı yansıtan villa sahneleri ve karakterler arasındaki kritik diyaloglar bu bölgede çekiliyor. Bodrum’un doğal ışığı ve sahil atmosferi dizinin görsel yapısına güçlü bir katkı sağlıyor.

DİZİNİN TEMASI MEKANLARLA GÜÇLENİYOR

“Daha 17” dizisinde İstanbul’un kaotik yaşamı ile Bodrum’un lüks ve sakin atmosferi arasında güçlü bir kontrast oluşturuluyor. Bu iki farklı şehir, dizinin “gerçek hayat ve gösterişli yaşam” temasıyla bütünleşerek hikâyeyi daha çarpıcı hale getiriyor.

DAHA 17 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında yayınlanması planlanan “Daha 17” dizisinin çekimleri devam ederken, yapımın 2026 yılı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin yayın tarihi netleştiğinde resmi açıklama yapılması bekleniyor.