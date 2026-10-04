Dağ 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Dağ 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Dağ 2 konusu, özeti ve Dağ 2 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Dağ 2 filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Dağ 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dağ 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Dağ 2 konusu nedir, Dağ 2 oyuncuları kimler ve Dağ 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.
DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? DAĞ 2 OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?
Türk sinemasının gişe rekorları kıran savaş filmlerinden Dağ 2, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yayının ardından sinemaseverler "Dağ 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dağ 2 filmine dair merak edilen tüm detaylar...
DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hikayesi Kuzey Irak'ta geçen Dağ 2'nin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Filmin sahneleri Ankara, Konya ve Adana'nın çeşitli ilçelerinde çekildi. Bu üç şehrin farklı noktalarında film için çekim setleri kuruldu ve özellikle askeri operasyon sahnelerinin gerçeğe en yakın şekilde yansıtılmasına özen gösterildi.
DAĞ 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2016 yapımı olan Dağ 2, 4 Kasım 2016'da vizyona girdi. Film, 2012'de gösterime giren ilk Dağ filminin devamı niteliği taşıyor ve ilk filmden dört yıl sonra beyazperdeye yansıdı.
DAĞ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, ilk filmde teröristlerin elinden kurtulan Oğuz ve Bekir'in yıllar sonra Özel Kuvvetler'e katılmasıyla başlıyor. İki yakın dost, ilk saha görevleri için Irak'a gönderilen yedi kişilik "Fırtına Getiren" timinde yer alır.
Timin görevi, Kuzey Irak'ta IŞİD tarafından kaçırılan ve infaz edilmek üzere olan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarıp Türkiye'ye getirmektir. Ancak ihanetlerle dolu bu tehlikeli operasyonda bordo bereliler ölümle burun buruna gelir. Yarbay Veysel Gökmusa da görevi gereği gazeteciyi Türkiye'ye ulaştırmak isterken duygularına yenik düşer ve planlanan buluşma noktası yerine köyün çocuklarını ve Ceyda Balaban'ı farklı bir yere götürür.
DAĞ 2 GERÇEK HİKAYE Mİ?
Dağ 2 doğrudan gerçek bir olaya dayanmıyor. Ancak filmdeki bazı olaylar ve karakterlerin yaşadığı duygular, gerçek hayatta yaşanmış benzer olaylardan esinlenerek kurgulandı.
DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Dağ 2'nin başrollerini ilk filmde olduğu gibi Çağlar Ertuğrul ve Ufuk Bayraktar paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:
Çağlar Ertuğrul
Ufuk Bayraktar
Murat Serezli
Ahu Türkpençe (Ceyda Balaban)
Buse Varol
YÖNETMEN KOLTUĞUNDA ALPER ÇAĞLAR VAR
Dağ 2'nin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini üstlenen isim Alper Çağlar. Aksiyon, savaş ve dram türündeki film yaklaşık 135 dakika sürüyor.
GERÇEK SİLAHLAR VE ASKERLER KULLANILDI
Dağ 2, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle çekildi. Filmde gerçek silahların yanı sıra ordunun helikopter ve uçakları da kullanıldı; TSK'da görev yapan gerçek askerler de rol aldı. Ayrıca özel izinle temin edilen yerli üretim silahlar ve zırhlı askeri araçlar setlerde yer aldı.
DAĞ SERİSİNİN DEVAMI VAR MI?
Dağ 2'nin ardından seri devam etti ve Dağ III adlı üçüncü film de çekildi.