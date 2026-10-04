Dağ 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Dağ 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Dağ 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dağ 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Dağ 2 konusu nedir, Dağ 2 oyuncuları kimler ve Dağ 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? DAĞ 2 OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Türk sinemasının gişe rekorları kıran savaş filmlerinden Dağ 2, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yayının ardından sinemaseverler "Dağ 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte Dağ 2 filmine dair merak edilen tüm detaylar...

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hikayesi Kuzey Irak'ta geçen Dağ 2'nin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Filmin sahneleri Ankara, Konya ve Adana'nın çeşitli ilçelerinde çekildi. Bu üç şehrin farklı noktalarında film için çekim setleri kuruldu ve özellikle askeri operasyon sahnelerinin gerçeğe en yakın şekilde yansıtılmasına özen gösterildi.

DAĞ 2 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2016 yapımı olan Dağ 2, 4 Kasım 2016'da vizyona girdi. Film, 2012'de gösterime giren ilk Dağ filminin devamı niteliği taşıyor ve ilk filmden dört yıl sonra beyazperdeye yansıdı.