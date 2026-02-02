D.I.S.C.O. filminin ikincisi çıkacak mı, ne zaman çıkacak? D.I.S.C.O. filminin gişesi ne kadar oldu?

İstihbarat ve komediyi bir araya getiren D.I.S.C.O., vizyona girdiği günden bu yana izleyicilerin aklında tek bir soruyu bıraktı: Devam filmi gelecek mi? İlk filmin ardından ikinci yapım iddiaları kulislerde konuşulmaya başlanırken, filmin gişe performansı ve yapım ekibinden gelen sinyaller merakı daha da artırdı. D.I.S.C.O. 2'nin çekilip çekilmeyeceği, olası vizyon tarihi ve gişedeki karşılığına dair detaylar ise gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

D.I.S.C.O. FİLMİNİN İKİNCİSİ ÇIKACAK MI?

D.I.S.C.O. filminin ikinci filmiyle ilgili kesinleşmiş bir vizyon tarihi bulunmuyor. Ancak yapım ekibine yakın kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, ikinci filmin senaryosunun hazır olduğu, devam filminin ilk filmin gişe performansına göre çekileceğinin söylendiği ifade ediliyor. Bu nedenle proje tamamen iptal edilmiş değil, ancak gişe sonucuna bağlı olarak şekillenecek.

D.I.S.C.O. FİLMİNİN İKİNCİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Şu an için D.I.S.C.O. filminin ikinci yapımıyla ilgili resmî bir çekim tarihi ya da vizyon tarihi açıklanmış değil. Yapım sürecinin, ilk filmin elde ettiği gişe sonucuna göre netlik kazanması bekleniyor.

D.I.S.C.O. FİLMİNİN GİŞESİ NASILDI?

Filmin gişe performansına ilişkin net rakamlar paylaşılmamış olsa da, ikinci filmin çekilmesinin gişe durumuna bağlanmış olması, yapımcıların bu kriteri belirleyici gördüğünü ortaya koyuyor. Gişedeki genel tabloya göre devam filmi için karar alınacağı belirtiliyor.

D.I.S.C.O. FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Giray Altınok – Zafer

Kerem Özdoğan – Ertan

Özge Özacar – Aynur

Yıldız Çağrı Atiksoy – Seda

Şükrü Özyıldız

Devrim Yakut

İrem Sak

Saygın Soysal

D.I.S.C.O. FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

D.I.S.C.O., istihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ile onun mesleğini tesadüfen öğrenen Zafer'in sürükleyici ve komedi ağırlıklı hikâyesini konu alıyor.

Başarısız bir operasyonun ardından teşkilattan uzaklaştırılan Ertan, eşi Seda ile tatile çıkar. Tatil sırasında yolu Bandırma Fön Birincisi Zafer ve eşi Aynur ile kesişir. Ertan'ın ajan olduğunu öğrenen Zafer'in susmak için tek bir şartı vardır: Ertan'ın yarım kalan operasyonunu birlikte tamamlamak.

İşin ilginç yanı ise, teşkilatın peşinde olduğu örgütün aynı otelde bulunmasıdır. Hayatında hiç saha ajanlığı yapmamış olan Ertan, Zafer'i de yanına alarak operasyona girişirken; Seda ve Aynur'un beklenmedik desteği olayların seyrini tamamen değiştirir.